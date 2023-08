Trump doit se rendre à la prison de Géorgie – shérif

Les forces de l’ordre locales ont déclaré que l’accusé pouvait se présenter pour la réservation « à tout moment »

L’ancien président américain Donald Trump et 18 co-accusés dans son affaire de racket devraient être condamnés pour leurs accusations dans une prison de comté en Géorgie, un départ du traitement du palais de justice vu dans ses trois autres affaires pénales.

Le bureau du shérif du comté de Fulton a annoncé la décision mardi, affirmant que Trump et les autres accusés pourraient se présenter à la prison locale pour se rendre. « à tout moment, » bien que noté, le plan est toujours sujet à changement en raison de la « nature sans précédent » du cas.

« À ce stade, sur la base des conseils reçus du bureau du procureur de district et du juge président, il est prévu que les 19 accusés nommés dans l’acte d’accusation seront incarcérés à la prison de Rice Street », a-t-il ajouté. a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué, soulignant que l’établissement est « ouvert 24h/24 et 7j/7. »

Cette procédure serait différente des autres litiges pénaux en cours de Trump, dans lesquels il a été traité dans des palais de justice. Lors de la réservation, les accusés sont généralement photographiés et empreintes digitales, et bien que Trump n’ait pas été tenu de fournir des photos d’identité pour ses autres poursuites, le shérif du comté de Fulton, Pat Labat, a déclaré qu’il prévoyait de prendre une photo de l’ex-président pour l’affaire de racket.

« Peu importe votre statut. Nous avons une photo d’identité prête pour vous, « Labat a déclaré aux journalistes avant le dernier acte d’accusation. « À moins que quelqu’un ne me dise le contraire, nous suivons nos pratiques normales. »

Trump et une longue liste de ses alliés actuels et anciens ont été frappés d’un vaste acte d’accusation de 41 chefs d’accusation plus tôt cette semaine, les procureurs alléguant qu’ils ont travaillé pour invalider la victoire de Joe Biden dans la course présidentielle de 2020. Parmi les accusations figurent un chef d’accusation de racket criminel, ainsi que plusieurs chefs d’accusation de complot en vue d’interférer dans une élection, de parjure et de sollicitation d’un agent public pour qu’il viole son serment.

La dernière série d’accusations marque la quatrième inculpation pénale de Trump cette année seulement, les procureurs fédéraux l’ayant déjà giflé avec des dizaines de chefs d’accusation de crime pour la mauvaise gestion présumée de documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche en 2021. Il a également été inculpé à New York pour un régime présumé d’argent secret avec l’actrice porno Stormy Daniels lors de sa campagne de 2016, et fait face à une affaire distincte d’ingérence électorale dirigée par l’avocat spécial Jack Smith, qui dirige également le procès des documents classifiés.

Trump, qui a annoncé sa candidature au concours présidentiel de 2024, a nié tout acte répréhensible dans chaque cas, insistant sur le fait qu’il a été injustement ciblé dans un contexte politiquement motivé. « chasse aux sorcières » qui a commencé pendant sa propre présidence.