Trump doit rendre des comptes alors que le juge de Washington réfléchit à un ordre de bâillon

Et un mandat de silence soulèverait immédiatement deux questions qui pourraient définir sa tentative de reconquérir la Maison Blanche : Trump est-il capable de respecter une restriction imposée à son discours par un tribunal ? Et qu’est-ce que Chutkan est prêt à faire s’il ne le fait pas ?

L’audience de lundi à Washington, DC, fournira les premiers indices sur les réponses à ces deux questions.

Le conseiller spécial Jack Smith a exhorté Chutkan à imposer une ordonnance de silence, citant une avalanche de déclarations récentes de Trump et de publications sur les réseaux sociaux visant Smith et son équipe, le tribunal et plusieurs personnes susceptibles de témoigner contre lui sur des accusations liées à ses efforts pour renverser le pouvoir. Élection de 2020. Les déclarations de Trump pourraient intimider les témoins, attiser les menaces de violence et entacher le jury de Washington à l’approche du procès de Trump le 4 mars, a soutenu Smith dans des documents judiciaires.

Chutkan, de son côté, a déjà prévenu l’ancien président de ses propos extrajudiciaires. Elle a informé Trump en août que ses commentaires incendiaires liés au procès pourraient l’amener à accélérer son affaire pour éviter des efforts soutenus visant à nuire au groupe de jurés. Les procureurs affirment que Trump a néanmoins utilisé sa plateforme Truth Social pour attaquer des témoins connus contre lui, notamment en suggérant récemment que Mark Milley, l’ancien président des chefs d’état-major interarmées, pourrait mériter d’être mis à mort.

Trump et ses avocats ont présenté la question comme une question de liberté d’expression, affirmant que ses commentaires sur les témoins et les procureurs sont légitimes – et constituent en fait une question centrale – dans sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Restreindre ses commentaires aurait pour effet de faire pencher la balance politique en sa défaveur et placerait le tribunal dans une position de contrôle constant de sa rhétorique au fur et à mesure du déroulement de la campagne, affirment ses avocats.

Chutkan, nommée par l’ancien président Barack Obama, a juré à plusieurs reprises de ne pas tenir compte de la fortune politique de Trump dans sa prise de décision. Et en fait, de nombreux accusés sont confrontés à de sévères restrictions quant à leur capacité à commenter des questions liées à leur affaire – en particulier lorsque ces commentaires pourraient influencer l’issue.

Si Trump devait violer une éventuelle ordonnance de silence, l’application reviendrait à Chutkan, qui dispose d’une gamme d’options allant de légers avertissements à l’incarcération avant le procès. Il est difficile d’imaginer un scénario dans lequel elle ordonnerait l’emprisonnement de l’ancien président avant son procès – même si sa rhétorique pourrait tester cette hypothèse. Toutefois, à moins d’être placé en détention, Chutkan pourrait imposer d’autres restrictions, telles que des limites à son utilisation des réseaux sociaux ou à son accès à Internet. Toute conséquence qu’elle imposerait à Trump deviendrait un élément instantané pour les attaques de Trump contre le tribunal et le système judiciaire, un Chutkan dynamique en est parfaitement conscient.

L’ancien président est déjà soumis à un strict silence dans une autre affaire : le procès civil pour fraude de Trump et de son empire commercial à New York, auquel Trump a assisté plus tôt ce mois-ci. Au cours de la procédure, Trump a publié une attaque sur les réseaux sociaux contre le plus haut greffier du juge Arthur Engoron, comprenant une photo d’elle et un lien vers son compte Instagram. Quand Engoron apprit l’existence de ce poste, il a rapidement ordonné à Trump de s’abstenir de commenter publiquement ses collaborateurs et son personnel.

Trump a continué d’attaquer publiquement le juge lui-même et, dans un article publié jeudi, a largement décrit les collaborateurs d’Engoron comme des « haineux de Trump ». Trump a lancé des attaques similaires contre ses adversaires dans toute une série d’autres affaires pénales et civiles auxquelles il est confronté. Il a, par exemple, qualifié les procureurs de Manhattan et du comté de Fulton, en Géorgie – qui ont tous deux porté des accusations criminelles contre lui et qui sont tous deux noirs – de « racistes ».

celui de Smith commande proposée dans l’affaire pénale de DC serait bien plus significative que la directive limitée d’Engoron. Cela interdirait à Trump et à ses avocats « de faire ou d’autoriser des déclarations aux médias ou dans des lieux publics, y compris via les réseaux sociaux, qui présentent une probabilité substantielle de préjudice matériel à cette affaire ». Ces déclarations incluraient toute déclaration « concernant l’identité, le témoignage ou la crédibilité des témoins potentiels » et « les déclarations désobligeantes, incendiaires ou intimidantes à l’égard d’une partie, d’un témoin, d’un avocat, du personnel du tribunal ou de jurés potentiels ».

La capacité de Trump à attaquer ses adversaires présumés – y compris ceux qui enquêtent sur lui pour des actes répréhensibles présumés – a été au cœur de son emprise sur le pouvoir politique au cours des huit dernières années. Et Trump a souvent ignoré les conseils de ses propres avocats et conseillers lorsqu’il a lancé ses attaques ciblées.

Mais les règles qui peuvent être imposées aux accusés sont bien plus strictes que le domaine pratiquement sans frontières des campagnes politiques. Et c’est sans précédent pour un candidat aussi puissant que Trump de lancer des attaques soutenues contre les institutions et les individus impliqués dans ses propres affaires pénales.

Dans leurs demande de silence le mois dernier , les procureurs ont cité un large éventail de déclarations récentes de Trump. Ils incluent des déclarations généralement inquiétantes comme son message du 4 août qui a suivi de près son inculpation à Washington : « Si vous me poursuivez, je m’en prends à vous. » Et ils incluent des déclarations plus ciblées visant Chutkan elle-même, ainsi que des procureurs spécifiques de l’équipe de Smith. Il a ridiculisé Chutkan en le qualifiant de « juge nommé par Obama » qui ne lui accorderait pas un procès équitable, ont noté les procureurs. Et ils ont ajouté qu’il avait republié l’attaque d’un autre utilisateur contre Chutkan comme une « fraude déguisée en juge » et un « hack radical d’Obama ».

Les avocats de Trump a répondu que l’ordre proposé par Smith interdirait de manière inconstitutionnelle à Trump de s’exprimer pendant les mois les plus sensibles de la prochaine campagne présidentielle.

« L’accusation n’aime peut-être pas les critiques tout à fait valables du président Trump », ont écrit les avocats Gregory Singer, John Lauro et Todd Blanche, « mais ni elle ni ce tribunal ne sont le filtre de ce que le public peut entendre. »

Mais les procureurs ont répondu avec une urgence renouvelée après que Trump a lancé une série d’attaques fin septembre contre Milley et l’ancien vice-président Mike Pence, affirmant qu’il ne devrait pas pouvoir utiliser sa candidature politique comme couverture pour harceler des témoins.

Milley a déclaré au comité restreint de la Chambre le 6 janvier qu’il avait rencontré Trump à plusieurs reprises au cours des dernières semaines frénétiques de son administration, affirmant que Trump avait reconnu en privé qu’il avait perdu les élections malgré ses affirmations publiques du contraire. Pence est devenu l’objet de la dernière tentative de Trump pour rester au pouvoir le 6 janvier 2021, et la cible de la fureur de Trump lorsqu’il a refusé d’acquiescer.

« [N]o tout autre accusé criminel serait autorisé à faire des déclarations publiques insinuant qu’un témoin connu dans son affaire devrait être exécuté », a soutenu l’équipe de Smith. « Cet accusé ne devrait pas l’être non plus. »