Trump doit pardonner à Snowden et Assange pour avoir aidé à dénoncer “ l’État profond ”, déclare Tulsi Gabbard au milieu d’un choeur contre la guerre contre les lanceurs d’alerte

Le représentant démocrate sortant Tulsi Gabbard a exhorté le président Donald Trump à accorder des pardons à Edward Snowden et Julian Assange, faisant écho aux appels croissants à absoudre les lanceurs d’alerte qui ont aidé à «dénoncer» «l’État profond» américain.

«Puisque vous accordez des pardons aux gens, pensez à pardonner à ceux qui, au prix de grands sacrifices personnels, ont dénoncé la tromperie et la criminalité de ceux qui se trouvent dans l’État profond», Gabbard a déclaré dans un tweet adressé au président jeudi, faisant référence à Snowden et Assange.

La demande intervient moins d’un jour après que Trump a accordé une grâce à l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn. Son cas est devenu un élément central du Trump-Russie “connivence” récit après avoir été accusé d’avoir trompé les enquêteurs sur les contacts avec un diplomate russe à la suite de la victoire électorale de Trump en 2016. Alors que le ministère de la Justice a décidé de rejeter l’affaire, citant une inconduite dans l’enquête du FBI, un juge fédéral a résisté à cet effort, incitant le président pour intervenir mercredi.

Gabbard, qui est sur le point de quitter ses fonctions à la fin de son mandat au Congrès, a déjà présenté une résolution aux côtés du législateur du GOP, Matt Gaetz (Floride), exhortant le gouvernement à abandonner ses accusations contre Snowden – qui a été inculpé en vertu de la son rôle dans la fuite de matériel classifié révélant une surveillance de masse illégale par la National Security Agency (NSA). Bien que la loi désuète visait à l’origine à poursuivre les espions étrangers, elle a été maintes fois utilisée contre des journalistes et des lanceurs d’alerte.

Snowden lui-même a pesé plus tard jeudi, disant qu’il avait «A vu plus d’appels au pardon cette année que dans tous les autres combinés.»

Aucun autre problème à notre époque n’unit la gauche, la droite et le centre comme la lutte pour mettre fin à l’abus par les gouvernements de la surveillance de masse et du secret.

– Edward Snowden (@Snowden) 26 novembre 2020