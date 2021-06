DONALD Trump doit être pris au sérieux, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, après avoir été interrogée sur les rassemblements des républicains.

Interrogé sur le danger que des personnes soient « blessées ou tuées », Psaki a déclaré: « De toute évidence, nous prenons la rhétorique de » l’ancien gars « , comme nous aimons le dire, très au sérieux, comme tout le monde devrait le faire. »

Lundi, Andrew Feinberg de Breakfast Media a demandé à Psaki si l’administration était préoccupée par « les extrémistes violents … trouvant un foyer dans les primaires républicaines ».

L’attaché de presse de la Maison Blanche a répondu : « Eh bien, je ne vais pas étiqueter officiellement les gens d' »extrémistes violents domestiques » d’ici.

« Nous avons certainement vu une rhétorique problématique. Des adeptes de QAnon et des théories du complot qui ne se contentent pas de se présenter mais sont élus.

« Il y a donc déjà une trace de cela. Nous continuerons à nous élever contre cela. »

Elle a ajouté : « Notre stratégie à ce stade est de continuer à plaider pour que le gouvernement puisse travailler pour le peuple américain.

« Rappelez aux gens de tout le pays que ce président va gouverner pour tous les Américains, pas seulement un – d’une aile d’un parti ou de l’autre.

« Et que, espérons-le, l’efficacité de cela peut nous aider à jouer un rôle constructif. »

Trump revient en Ohio ce week-end pour l’un de ses rassemblements de style MAGA alors qu’il taquine une course pour la Maison Blanche en 2024.

L’événement « Save America » ​​aura lieu samedi au parc des expositions du comté de Lorain.

L’ancien président a déclaré le mois dernier qu’il restaurait son Boeing 757 et qu’il utiliserait l’avion pour se rendre aux rassemblements.

Psaki a confirmé que l’administration n’avait eu aucun contact spécifique avec le gouverneur Mike DeWine concernant le rallye.

Cela s’est produit après qu’on lui a demandé : « Est-ce que quelqu’un de l’administration a contacté le gouverneur DeWine ou quelqu’un du gouvernement de l’Ohio au sujet de la possibilité de violence résultant de son retour sur la piste ?

« Et y a-t-il une quelconque inquiétude à ce qu’il retourne là-bas et continue d’insister sur le fait que l’élection est frauduleuse et qu’il a réellement gagné pourrait entraîner des blessures ou la mort de personnes? »

