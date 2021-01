S’adressant aux médias britanniques, l’ancien directeur de la communication de la Maison Blanche et critique de Trump Anthony Scaramucci a appelé le président à être emprisonné pour avoir incité à l’émeute au Capitole américain le 6 janvier.

L’entretien a eu lieu avant une réunion de la Chambre des représentants lundi, au cours de laquelle les démocrates devraient présenter un projet de loi pour entamer une procédure de destitution contre Donald Trump suite à l’émeute à Washington DC qui a fait six morts et de nombreux blessés, et fait des dizaines de blessés. les arrestations.

En raison du rôle perçu par Trump dans l’incitation à la violence, Scaramucci a déclaré que le président devrait être puni.

Nous devons être vigilants et nous devons le renvoyer. Il doit être emprisonné, à mon avis. Il doit être éloigné de la Maison Blanche.

« Il y a une autre insurrection à venir. Ils signalent le 17 janvier et peut-être le 20 janvier, » il ajouta.

Anthony Scaramucci était l’un des partisans de Trump pendant la campagne présidentielle et les premiers jours de son administration. Cependant, depuis qu’il a été embauché en tant que directeur des communications de la Maison Blanche, puis renvoyé à peine 11 jours plus tard, il est devenu l’un des critiques les plus virulents du président.

Les démocrates ont demandé à Trump de démissionner ou au vice-président Mike Pence et au Cabinet d’invoquer le 25e amendement. Cependant, les deux mouvements ont été résistés, alors que les législateurs du GOP appellent le pays à sortir de l’émeute et à la tentative républicaine d’annuler les résultats des élections dans un esprit d’unité. Les membres démocrates du Congrès ont rejeté cela, déclarant: «Il ne peut y avoir d’unité et de guérison sans responsabilité et justice».

