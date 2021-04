DONALD Trump a déclaré que la « situation horrible » à la frontière mexicaine pourrait « détruire » l’Amérique et a fait exploser Joe Biden à cause de la vague de migrants.

L’ancien président a été franc sur la gestion de la crise frontalière par Biden lors d’un entretien avec Sean Hannity qui devrait être diffusé ce soir.

Trump a parlé de la crise des migrants Crédit: Fox News

L’ancien président a déclaré que la crise pourrait « détruire notre pays » Crédit: US Border Patrol

L’ancre a demandé à Trump à quel point la crise était dangereuse pour le pays et pourquoi il pensait qu’elle n’était pas aussi largement couverte par les médias.

« Ils le minimisent autant qu’ils peuvent le minimiser. C’est une situation horrible, qui pourrait détruire notre pays », a déclaré Trump.

« Les gens affluent. Mais vous verrez quelque chose au fil des mois comme vous ne l’avez jamais vu auparavant. C’est déjà comme vous ne l’avez jamais vu auparavant. Il n’y a jamais rien eu comme ce qui s’est passé à notre frontière », a-t-il poursuivi.

«Les gens arrivent par dizaines de milliers. Ils entrent. Ils – nous avions – tout ce qu’ils avaient à faire était de le laisser tranquille.

Trump a récemment critiqué la présidence de Biden, notamment en publiant une déclaration à la suite de la décision du démocrate de retirer les 2500 soldats américains d’Afghanistan à partir du 1er mai.

Trump a affirmé que les médias « minimisaient » Crédits: Getty

La flambée record de migrants s’est intensifiée Crédits: Rex

Biden a déclaré que d’ici le 11 septembre – anniversaire des attentats du 11 septembre – toutes les troupes seraient retirées.

Trump a critiqué dimanche la date du 11 septembre de Biden, citant «deux raisons».

« Premièrement, nous pouvons et devons sortir plus tôt », a déclaré Trump.

« Dix-neuf ans, c’est assez, en fait, beaucoup trop et bien trop longtemps. »

Il a ajouté qu’il « a rendu possible un retrait anticipé ».

Trump a noté que « des milliards de dollars d’équipement » et de troupes avaient déjà été retirés du pays.

« Deuxièmement, le 11 septembre représente un événement et une période très tristes pour notre pays et devrait rester une journée de réflexion et de souvenir honorant ces grandes âmes que nous avons perdues », a déclaré Trump.

« Sortir d’Afghanistan est une chose merveilleuse et positive à faire », a-t-il noté.

« J’avais prévu de me retirer le 1er mai, et nous devrions rester aussi proches de ce calendrier que possible », a ajouté Trump.