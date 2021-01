Trump dit qu’il y aura «une transition ordonnée» le 20 janvier

Le président Donald Trump prend la parole lors du rassemblement «Stop The Steal» le 6 janvier à Washington, DC. | Tasos Katopodis / Getty Images

Trump n’a toujours pas admis qu’il avait perdu les élections de 2020 dans sa déclaration.

Après une longue et dramatique journée à Washington, DC, le président Donald Trump a fait une déclaration selon laquelle il y aura «une transition ordonnée» le 20 janvier – qui pourrait être aussi proche que le président sortant obtient de concéder l’élection au président élu Joe Biden.

« Même si je suis totalement en désaccord avec le résultat des élections, et les faits me le confirment, il y aura néanmoins une transition ordonnée le 20 janvier », a déclaré Trump. dans une déclaration tweetée par Dan Scavino, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, un assistant de longue date de Trump.

Scavino a tweeté la déclaration de Trump vers 3 h 50 HE jeudi matin, peu de temps après que le Congrès a clôturé une longue session conjointe pour certifier officiellement la victoire du président élu Joe Biden en 2020 au Collège électoral. La déclaration de Trump ne contenait pas de félicitations pour Biden ou une reconnaissance qu’il a perdu l’élection, mais cela laisse entendre qu’il sait que son mandat prendra bientôt fin.

… lutter pour que seuls les votes légaux soient comptés. Bien que cela représente la fin du plus grand premier mandat de l’histoire présidentielle, ce n’est que le début de notre combat pour rendre l’Amérique à nouveau grande! – Dan Scavino (@DanScavino) 7 janvier 2021

«Bien que cela représente la fin du plus grand premier mandat de l’histoire présidentielle, ce n’est que le début de notre combat pour rendre l’Amérique à nouveau formidable!» Trump a déclaré dans sa déclaration.

Mais il a également déclaré qu’il continuerait ses tentatives infructueuses et sans fondement pour renverser l’élection présidentielle de 2020.

La déclaration conclut la journée la plus turbulente et la plus violente de la présidence de Trump, après qu’une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole américain – la première fois que le Capitole américain a été violé depuis l’invasion britannique en 1814. La scène sans précédent et parfois violente sur Capitol Hill Les législateurs, le personnel et les journalistes de Hill ont été enfermés dans les chambres de la Chambre et du Sénat, puis se sont précipités vers des endroits sûrs et non divulgués.

Les partisans de Trump ont vandalisé les bureaux du Congrès, y compris le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA), alors que la force de police de Capitol Hill chargée de protéger les membres et le personnel était dépassée. À un moment donné, une impasse armée s’est produite sur le sol de la chambre de la Chambre. Une femme, que les rapports préliminaires ont identifiée comme un partisan de Trump de San Diego, a été tuée par balle.

À la Maison Blanche, un petit nombre d’aides ont annoncé leur démission, notamment la chef de cabinet de la première dame Melania Trump, Stephanie Grisham – une ancienne attachée de presse de la Maison Blanche pour Trump. La secrétaire de presse adjointe de la Maison Blanche Sarah Matthews et la secrétaire sociale Rickie Niceta ont également démissionné, a rapporté NBC News.

Encore plus contemplé la perspective. Le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien, le conseiller adjoint à la sécurité nationale Matt Pottinger et le chef d’état-major adjoint Chris Liddell ont parlé à des confidents de la possibilité de quitter l’administration dès mercredi soir, a rapporté Alex Ward de Vox.

Même les alliés autrefois fidèles de Trump sur Fox News, y compris l’animateur de Fox and Friends, Steve Doocy, ont encouragé Trump à apparaître à la télévision pour condamner l’émeute et concéder l’élection.

L’animateur et l’invité de « Fox & Friends » conseillent au président d’aller à la télévision, de condamner l’émeute d’hier et de concéder l’élection. «Peut-être qu’il regarde», dit Steve Doocy. pic.twitter.com/g6jNLM0M6T – Brian Stelter (@brianstelter) 7 janvier 2021

«Peut-être qu’il regarde», dit Doocy.