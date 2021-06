Trump dit qu’il visitera la frontière américaine avec le gouverneur du Texas, alors que le chef de la sécurité intérieure de Biden parle de migration au Mexique – RT USA News

Le vice-président Kamala Harris n’a pas encore visité la frontière américano-mexicaine, mais le 45e président Donald Trump pourrait la battre au poing, annonçant qu’il visitera la frontière plus tard ce mois-ci avec le gouverneur du Texas.

« J’ai accepté l’invitation du gouverneur du Texas Greg Abbott à le rejoindre pour une visite officielle à la frontière sud décimée de notre nation le mercredi 30 juin 2021 », Trump a déclaré mardi soir.

L’administration Biden « hérité de moi la frontière la plus solide, la plus sûre et la plus sécurisée de l’histoire des États-Unis » et en quelques semaines à peine l’a transformée en « une zone de catastrophe sans atténuation », a ajouté l’ancien président.

Président Joe Biden et Harris « ont cédé le contrôle de notre frontière à des cartels, des criminels et des coyotes. Les trafiquants de drogue, les membres de gangs MS-13, les passeurs de clandestins, les trafiquants du sexe et les éléments criminels du monde ont désormais carte blanche », il a continué. « Notre nation est maintenant une ville sanctuaire géante où même des criminels dangereux sont lâchés et libérés quotidiennement à l’intérieur des États-Unis. »

Joe Biden et Harris « ne visitera même pas les scènes de l’épave qu’ils ont créées, ni ne viendra rendre visite aux héros de la patrouille frontalière et de l’ICE » pendant qu’ils font leur travail « totalement impossible » a tonné l’ancien président, accusant les occupants actuels de la Maison Blanche de « manquement grave et volontaire au devoir ».

L’administration actuelle a admis qu’il y avait un afflux d’immigrants qui tentaient de traverser illégalement la frontière, mais l’a qualifié de « saisonnier » et ont nié que leurs politiques – répudiant toute la plate-forme d’immigration de Trump – avaient quoi que ce soit à voir avec cela. En mars, Biden a chargé Harris de la situation à la frontière, et elle s’est depuis rendue au Guatemala et au Mexique – mais pas à la frontière elle-même.





« Trump montre plus d’intérêt et d’urgence pour sécuriser notre frontière que notre » président et vice-président actuels, tweeté Mark Meadows, son ancien chef de cabinet. Biden est à Genève pour préparer le sommet de mercredi avec le président russe Vladimir Poutine. Harris, quant à lui, a accueilli plusieurs défenseurs de l’amnistie à la Maison Blanche, dont deux qui sont arrivés aux États-Unis illégalement alors qu’ils étaient enfants, et ont été protégés contre l’expulsion par le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA) de l’ère Obama.

Mardi également, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a publié un éditorial dans USA Today affirmant que le Congrès devrait adopter une amnistie permanente pour les bénéficiaires de la DACA.

« Ce problème m’est personnel car j’ai eu le grand privilège d’aider l’administration Obama-Biden à créer et à mettre en œuvre la DACA » et parce qu’il n’était qu’un bébé lorsque sa famille est venue de Cuba aux États-Unis et qu’on lui a donné un chemin vers la citoyenneté, a écrit Mayorkas.

Aujourd’hui, nous célébrons le 9e anniversaire de #DACA, un programme extraordinairement réussi qui a transformé la vie de centaines de milliers de jeunes #Rêveurs. Cependant, ces protections ne sont pas permanentes. Il est temps que le Congrès agisse.https://t.co/4L6TWcqvTn – Secrétaire Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) 15 juin 2021

Mayorkas était en visite à Mexico mardi, où il a discuté de la migration – entre autres sujets – avec son homologue mexicain Marcelo Ebrard. Après la réunion, Mayorkas a déclaré aux journalistes qu’il avait informé les autorités mexicaines que le DHS avait adopté des changements de langue et appelait désormais les migrants « non citoyen » plutôt que « étranger illégal ».

Abbott, le gouverneur républicain du Texas, a promulgué une série de décrets visant à faire appliquer les lois américaines sur l’immigration au niveau des États, accusant le gouvernement fédéral de manquer à son devoir de le faire. La semaine dernière, il a également annoncé que le Texas finirait de construire le mur frontalier que Trump avait commencé, mais Biden a annulé dès son entrée en fonction.





