Trump dit qu’il soutiendra la transition vers une «nouvelle administration»

Le président Donald Trump salue la foule lors du rassemblement «Stop The Steal» le 6 janvier 2021 à Washington, DC. | Photo de Tasos Katopodis / Getty Images

Il ne concédera toujours pas l’élection, même le dos contre le mur.

Le président Donald Trump a reconnu qu’une nouvelle administration serait bientôt inaugurée dans une tentative apparente de réprimer les demandes bipartites de sa destitution à la suite de la violente insurrection de mercredi au Capitole américain – mais s’est abstenu de reconnaître qu’il avait perdu les élections de novembre.

« Maintenant, le Congrès a certifié les résultats et une nouvelle administration sera inaugurée le 20 janvier », a déclaré Trump dans un discours vidéo de la Maison Blanche jeudi. «Mon objectif est désormais d’assurer une transition de pouvoir en douceur, ordonnée et transparente. Ce moment appelle à la guérison et à la réconciliation. »

Il n’a pas mentionné directement le président élu Joe Biden. Mais son langage était juste assez vague pour que les républicains puissent interpréter son discours comme une concession, leur donnant des raisons de résister aux appels croissants de destitution du président ou d’invoquer le 25e amendement pour le démettre de ses fonctions quelques jours à peine avant l’inauguration de Biden le 20 janvier.

Mais faisant allusion à une sorte d’avenir politique, il a également déclaré qu’il voulait que ses partisans sachent que «notre incroyable voyage ne fait que commencer».

Une majorité de démocrates à la Chambre et un nombre croissant de républicains, y compris le représentant Adam Kinzinger de l’Illinois, ont demandé la destitution de Trump après avoir incité ses partisans à prendre d’assaut le Capitole mercredi, entraînant la mort d’au moins quatre personnes. dommages matériels importants et lointains. Cependant, le vice-président Mike Pence, dont le soutien serait nécessaire pour invoquer le 25e amendement, s’opposerait à le faire et certains républicains ont déclaré qu’ils préféreraient simplement attendre les derniers jours de la présidence Trump.

Reconnaissant apparemment sa position politique précaire, Trump – qui aurait songé à se pardonner dans les derniers jours de sa présidence – a cherché à se distancier des événements de mercredi et à minimiser ses tentatives de saper les résultats des élections.

Il a condamné «la violence, l’anarchie et le chaos» survenus au Capitole et a faussement affirmé qu’il avait immédiatement déployé la Garde nationale pour sécuriser le bâtiment. (Bien qu’il ait rapidement déployé la Garde nationale face aux manifestations de Black Lives Matter de l’année dernière, CNN a rapporté qu’il avait initialement résisté à le faire, exigeant que Pence intervienne.)

«À ceux qui se livrent à des actes de violence et de destruction: vous ne représentez pas notre pays, et à ceux qui ont enfreint la loi, vous paierez», a déclaré Trump.

Bien que Trump n’ait pas répété ses allégations sans fondement de fraude électorale généralisée jeudi, il a fait écho aux points de discussion républicains sur la sécurité électorale, que le parti a invoqués pour justifier le fait qu’il est plus difficile pour les gens de voter.

«Mon seul objectif était de garantir l’intégrité du vote», a-t-il déclaré. «Ce faisant, je me battais pour défendre la démocratie américaine. Je continue de croire fermement que nous devons réformer nos lois électorales pour vérifier l’identité et l’éligibilité de tous les électeurs et pour garantir la foi et la confiance dans toutes les élections futures.