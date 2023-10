Trump dit qu’il sera jugé devant un tribunal de New York pour ses pratiques commerciales | Donald Trump Actualités

L’ancien président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu’il se présenterait au tribunal de New York pour le début d’un procès civil dans une affaire qui a déjà abouti à une décision de justice selon laquelle il avait commis une fraude dans ses relations commerciales.

Le procès doit s’ouvrir lundi, menaçant l’empire commercial de Trump alors qu’il fait campagne pour la Maison Blanche avec quatre affaires pénales imminentes.

« Je vais au tribunal demain matin pour me battre pour mon nom et ma réputation », a écrit Trump dimanche soir sur sa plateforme Truth Social.

L’homme de 77 ans s’en est pris au procureur général de New York, Letitia James, qui le poursuit en justice, et au juge Arthur Engoron, qui préside le procès sans jury et a statué la semaine dernière que Trump et ses fils Eric et Don Jr avaient été gonflant la valeur des biens immobiliers et des actifs financiers de la Trump Organization pendant des années.

« TOUTE CE CAS EST UNE IMPACT !!! » Trump a écrit. «À bientôt au tribunal – lundi matin.»

La visite de Trump au tribunal lundi marquera une rupture avec sa pratique habituelle. Il ne s’est présenté au tribunal ni comme témoin ni comme spectateur lorsque son entreprise et l’un de ses dirigeants ont été reconnus coupables de fraude fiscale l’année dernière. Il ne s’est pas non plus présenté au tribunal lors d’un procès plus tôt cette année au cours duquel un jury l’a déclaré responsable d’avoir agressé sexuellement l’écrivain E Jean Carroll dans le vestiaire d’un grand magasin.

Trump fera également face à plusieurs procès criminels majeurs dans les mois à venir.

Il doit comparaître devant un juge fédéral à Washington, DC, le 4 mars, pour avoir tenté d’annuler le résultat de l’élection présidentielle de 2020 remportée par Joe Biden.

Après cela, Trump sera de retour devant le tribunal de l’État de New York, cette fois pour des accusations criminelles d’argent secret, et plus tard devant un tribunal fédéral de Floride, où il est accusé de mauvaise gestion de documents classifiés après avoir quitté ses fonctions.

Enfin, il devra également répondre aux accusations de l’État de Géorgie, où les procureurs affirment que Trump a illégalement tenté de faire modifier les résultats des élections de 2020 dans l’État du sud en sa faveur.

Licences commerciales révoquées

Dans l’affaire civile de New York, Engoron a statué que Trump, ses deux fils aînés et d’autres dirigeants avaient menti aux collecteurs d’impôts, aux prêteurs et aux assureurs pour exagérer la valeur de leurs propriétés de 812 millions de dollars à 2,2 milliards de dollars entre 2014 et 2021.

En conséquence, le juge a révoqué les licences commerciales qui permettaient à la Trump Organization d’exploiter certaines de ses propriétés new-yorkaises.

En réalité, l’application de telles sanctions porterait «un coup dur à la capacité de Donald Trump à faire des affaires dans l’État de New York», a déclaré Will Thomas, professeur de droit des affaires à l’Université du Michigan, à l’agence de presse AFP.

Selon James, procureur général de New York, l’appartement de Trump fait partie des espaces qui ont été frauduleusement surévalués en étant répertoriés comme étant trois fois plus grands que leur taille réelle.

Le complexe hôtelier de Trump à Mar-a-Lago en Floride – le site du drame des documents classifiés – et plusieurs de ses clubs de golf font également partie de la plainte de James.

Trump a rejeté à plusieurs reprises les allégations civiles de New York.

Il est probable que des dizaines de témoins seront appelés à témoigner au procès, y compris Trump lui-même, même si cela n’arrivera peut-être pas avant plusieurs semaines.

Engoron a déclaré que le procès pourrait se poursuivre jusqu’en décembre.