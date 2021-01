Donald Trump a prononcé son dernier discours en tant que président américain, félicitant son administration d’avoir jeté les bases du succès futur de Joe Biden et promettant de rester dans la vie politique américaine.

Le président américain sortant et la première dame ont parlé à un groupe de partisans le jour de l’investiture de Joe Biden en tant que successeur de Trump à la Maison Blanche. Trump, qui a décidé de snober la cérémonie, a affirmé que son administration avait été un succès et a revendiqué le mérite des futurs succès du président Biden.

«L’avenir de ce pays n’a jamais été meilleur. Je souhaite bonne chance et grand succès à la nouvelle administration. Je pense qu’ils auront un grand succès, ils ont la base pour faire quelque chose de spectaculaire », il a dit.

Il a également promis qu’il serait « en train de regarder » et va «Revenir sous une forme ou une autre» avant de dire au revoir aux supporters et de monter à bord d’Air Force One.

DÉTAILS À SUIVRE