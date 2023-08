Trump dit qu’il se rendra jeudi sur les accusations de Géorgie liées aux efforts pour annuler les élections de 2020

ATLANTA – L’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il se rendrait aux autorités géorgiennes jeudi pour faire face à des accusations dans l’affaire l’accusant d’avoir illégalement comploté pour annuler sa défaite électorale de 2020 dans l’État.

« Peux-tu le croire? J’irai à Atlanta, en Géorgie, jeudi pour être ARRÊTÉ », a écrit Trump sur son réseau de médias sociaux lundi soir, quelques heures après que sa caution ait été fixée à 200 000 $.

Ce sera la quatrième arrestation de Trump depuis avril, date à laquelle il est devenu le premier ancien président de l’histoire des États-Unis à être inculpé. Depuis lors, Trump, qui reste le principal candidat à l’investiture présidentielle républicaine, a eu ce qui a semblé être une procession sans fin de réservations et de mises en accusation dans les juridictions à travers le pays. Ses apparitions à New York, en Floride et à Washington, DC, ont attiré énormément l’attention des médias, avec des hélicoptères de nouvelles qui suivent chacun de ses mouvements.

L’annonce de Trump est intervenue quelques heures après que ses avocats ont rencontré les procureurs d’Atlanta pour discuter des détails de sa libération sous caution. L’ancien président n’a pas le droit d’intimider les coaccusés, les témoins ou les victimes dans l’affaire – y compris sur les réseaux sociaux – selon l’accord de cautionnement signé par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, les avocats de la défense de Trump et le juge. Cela inclut explicitement les « publications sur les réseaux sociaux ou reposts de publications » faites par d’autres.

Trump a utilisé à plusieurs reprises les médias sociaux pour attaquer les personnes impliquées dans les affaires pénales contre lui alors qu’il faisait campagne pour récupérer la Maison Blanche en 2024. Il s’est insurgé contre Willis avant son inculpation et a désigné le gouverneur de Géorgie Brian Kemp – un républicain. qui a repoussé ses efforts pour annuler l’élection – par son nom dans un article sur les réseaux sociaux lundi matin.

L’accord interdit également à l’ancien président de faire toute « menace directe ou indirecte de quelque nature » contre les témoins ou co-accusés, et de communiquer de quelque manière que ce soit sur les faits de l’affaire avec eux, sauf par l’intermédiaire d’avocats.

L’ordonnance fixe la caution de Trump pour les organisations influencées par les racketteurs et corrompues – ou RICO – à 80 000 $, et ajoute 10 000 $ pour chacun des 12 autres chefs d’accusation auxquels il est confronté. La caution est le montant que les défendeurs doivent payer comme forme de garantie pour s’assurer qu’ils se présentent aux comparutions devant le tribunal.

Willis a fixé une date limite à midi vendredi pour que Trump et ses 18 coaccusés se rendent pour être réservés. Le procureur a proposé que les mises en accusation des accusés suivent au cours de la semaine du 5 septembre. Elle a déclaré qu’elle souhaitait juger les accusés collectivement et porter l’affaire devant les tribunaux en mars de l’année prochaine, ce qui la mettrait dans le feu de l’action présidentielle. saison de nomination.

Un porte-parole de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le dossier. Un message téléphonique sollicitant des commentaires a également été laissé à un avocat de l’ancien président.

L’apparition de Trump en Géorgie interviendra un jour après le premier débat primaire républicain, qu’il a décidé de sauter.

On s’attend à ce qu’il se rende à la prison du comté de Fulton, qui est depuis longtemps en proie à des problèmes. Le ministère de la Justice a ouvert le mois dernier une enquête sur les droits civils, citant des cellules sales, la violence et la mort l’année dernière d’un homme dont le corps a été retrouvé couvert d’insectes dans l’aile psychiatrique de la prison principale. Trois personnes sont décédées dans la garde du comté de Fulton au cours du mois dernier.

Le bureau du shérif du comté de Fulton a déclaré dans un communiqué de presse lundi après-midi que lorsque Trump se rendra, il y aura un «verrouillage dur» de la zone entourant la prison.

Mais Trump ne devrait pas y passer beaucoup de temps.

Lorsque les accusés arrivent dans le bâtiment, ils passent généralement par un point de contrôle de sécurité avant de s’enregistrer pour une réservation officielle dans le hall. Au cours du processus de réservation, les accusés sont généralement photographiés et empreintes digitales et invités à fournir certaines informations personnelles. Étant donné que la caution de Trump a déjà été fixée, il sera libéré une fois le processus de réservation terminé.

Contrairement à d’autres juridictions, dans le comté de Fulton, les mises en accusation – où un défendeur comparaît pour la première fois devant le tribunal – sont généralement fixées après qu’un défendeur a terminé le processus de réservation et ne se produisent pas le même jour.

La réservation d’un ancien président, qui bénéficie toujours d’une protection des services secrets 24 heures sur 24, a créé une myriade de problèmes de sécurité et de logistique dans d’autres juridictions.

Lors de ses comparutions passées devant un tribunal de l’État de New York et des tribunaux fédéraux à Miami et à Washington, Trump n’a pas été menotté pendant sa détention. Il n’était pas non plus tenu de poser pour une photo d’identité, les responsables utilisant à la place des photographies existantes de l’ancien président.

Les responsables géorgiens ont déclaré que Trump serait traité comme les autres accusés de crimes dans leur État.

« À moins que quelqu’un ne me dise le contraire, nous suivons nos pratiques normales, et donc peu importe votre statut, nous aurons une photo d’identité prête pour vous », a déclaré le shérif du comté de Fulton, Patrick Labat, lors d’une conférence de presse plus tôt ce mois-ci.

Trump a été inculpé la semaine dernière dans l’affaire aux côtés d’un grand nombre d’alliés, qui, selon les procureurs, ont conspiré pour renverser la volonté des électeurs dans une tentative désespérée de garder le républicain à la Maison Blanche après sa défaite face au démocrate Joe Biden.

Trump a nié tout acte répréhensible et il qualifie l’affaire – et les trois autres auxquelles il est confronté – d’efforts pour nuire à sa campagne présidentielle de 2024. Il a régulièrement utilisé sa plateforme Truth Social pour distinguer les procureurs et les autres personnes impliquées dans ses affaires, et pour continuer à répandre des mensonges selon lesquels les élections de 2020 lui ont été volées.

Dans un message publié lundi, Trump a qualifié le procureur du comté de Fulton de « tordu, incompétent et hautement partisan ». Il a également attaqué Kemp, qu’il cible depuis longtemps pour le refus du gouverneur d’intervenir après les élections de 2020. Kemp a été franc pour repousser Trump, écrivant dans les médias sociaux la semaine dernière : « Les élections de 2020 en Géorgie n’ont pas été volées.

Bond a également été fixé lundi pour trois avocats qui ont été inculpés avec Trump. Pour chacun d’eux, la caution pour la charge RICO a été fixée à 20 000 $, avec des montants variables pour les autres charges auxquelles ils sont confrontés. John Eastman et Kenneth Chesebro avaient chacun une caution fixée à 100 000 $, tandis que la caution de Ray Smith est de 50 000 $.

Le garant de la caution Scott Hall, qui a été accusé d’avoir participé à une violation du matériel électoral dans le comté rural de Coffee, a vu sa caution fixée à 10 000 $.

Parmi les autres accusés figurent l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows ; L’avocat de Trump et ancien maire de New York, Rudy Giuliani, et un responsable du ministère de la Justice de l’administration Trump, Jeffrey Clark, qui ont aidé le président de l’époque à annuler sa défaite électorale en Géorgie.

L’acte d’accusation de la Géorgie est intervenu deux semaines seulement après que l’avocat spécial du ministère de la Justice a inculpé Trump dans une affaire distincte dans le cadre d’un vaste complot visant à annuler les élections. Outre les deux affaires liées aux élections, Trump fait face à un acte d’accusation fédéral l’accusant d’accumuler illégalement des documents classifiés ainsi qu’à une affaire dans l’État de New York l’accusant de falsification de documents commerciaux.

____

Les journalistes d’Associated Press Kate Brumback, Jeff Amy et Russ Bynum ont contribué.

Alanna Durkin Richer et Jill Colvin, Associated Press