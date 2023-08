Trump dit qu’il se rendra jeudi aux autorités géorgiennes

L’ancien président américain Donald Trump prévoit de se rendre et d’être jugé à Atlanta jeudi dans le cadre de son inculpation en Géorgie, a-t-il déclaré lundi sur les réseaux sociaux.

« Je me rendrai à Atlanta, en Géorgie, jeudi pour être ARRÊTÉ », a déclaré Trump sur sa plateforme Truth Social. Il a décrit l’acte d’accusation comme un effort politiquement motivé pour faire dérailler sa campagne de réélection.

CNN a rapporté plus tôt que Trump prévoyait de se rendre jeudi à la prison du comté de Fulton en Géorgie. La date a été fixée lors des négociations entre les avocats de Trump et le bureau du procureur du comté de Fulton lundi sur la caution de consentement et les conditions de libération de Trump, a rapporté CNN.

Dans un acte d’accusation de 98 pages en Géorgie révélé la semaine dernière, Trump et 18 autres accusés ont été inculpés d’un total de 41 chefs d’accusation pour avoir prétendument tenté d’annuler la perte de l’ancien président lors des élections de 2020 dans l’État.

Le bureau du shérif du comté de Fulton a déclaré dans un communiqué de presse lundi après-midi que lorsque Trump se rendra, il y aura un « verrouillage strict » de la zone entourant la prison principale du comté.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a inculpé Trump et 18 autres accusés pour un total de 41 chefs d’accusation dans le cadre d’efforts présumés pour annuler la perte de l’ancien président lors des élections de 2020 dans l’État. (John Bazemore/Associated Press)

Interdit d’intimider les coaccusés, les témoins ou les victimes

Trump, selon les journaux, devra faire face à une caution de 200 000 dollars américains, et il lui est également interdit d’intimider les coaccusés, les témoins ou les victimes dans l’affaire – y compris sur les réseaux sociaux – selon l’accord de caution signé par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, Les avocats de la défense de Trump et le juge. Cela inclut explicitement les « publications sur les réseaux sociaux ou reposts de publications » faites par d’autres.

Trump a utilisé à plusieurs reprises les médias sociaux pour attaquer les personnes impliquées dans les affaires pénales contre lui alors qu’il faisait campagne pour récupérer la Maison Blanche en 2024.

Il s’est insurgé contre Willis avant son inculpation, et il a désigné le gouverneur de Géorgie Brian Kemp – un républicain qui a repoussé ses efforts pour annuler les élections – par son nom dans un article sur les réseaux sociaux lundi matin.

REGARDER | Tactiques d’intimidation présumées : Les autorités enquêtent sur les menaces contre les grands jurés de Trump Les autorités américaines enquêtent sur les menaces liées à l’inculpation de Donald Trump en Géorgie. Les fonctionnaires, le DA et maintenant, le grand jury ont tous été ciblés.

L’accord interdit à l’ancien président de faire toute « menace directe ou indirecte de quelque nature » contre les témoins ou co-accusés, et de communiquer de quelque manière que ce soit avec eux sur les faits de l’affaire, sauf par l’intermédiaire d’avocats.

L’ordonnance fixe la caution de Trump pour les organisations influencées par les racketteurs et corrompues – ou RICO – à 80 000 $, et ajoute 10 000 $ pour chacun des 12 autres chefs d’accusation auxquels il est confronté. La caution est le montant que les accusés doivent payer comme garantie pour s’assurer qu’ils se présentent devant le tribunal avant le procès.

Trump, le favori pour la nomination présidentielle républicaine de 2024, et ses co-accusés ont été inculpés le 14 août. Willis leur a donné jusqu’à vendredi à midi HE pour se rendre ou faire face à une arrestation.

REGARDER | Le monde devrait-il pouvoir regarder le procès ? : Le procès d’inculpation de Trump devrait-il être télévisé? | À propos de ça L’ancien président américain Donald Trump fait face à sa quatrième et plus grave inculpation en Géorgie – un État où les caméras sont autorisées, voire encouragées, dans les salles d’audience. Andrew Chang explique la possibilité que le procès de Trump soit télévisé pour que le monde entier puisse le regarder.

Les procureurs dans l’affaire ont proposé que le procès commence le 4 mars 2024, tandis que les avocats de Trump ont demandé un procès en 2026.

La reddition de Trump jeudi interviendra un jour après le premier débat présidentiel primaire républicain auquel l’ancien président ne prévoit pas d’assister.