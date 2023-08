Trump dit qu’il sautera les débats des primaires présidentielles du GOP

NEW YORK (AP) – L’ancien président Donald Trump a confirmé dimanche qu’il sauterait le premier débat primaire présidentiel républicain de mercredi – et d’autres également.

« Le public sait qui je suis et quelle présidence réussie j’ai eue », a écrit Trump sur son site de médias sociaux. « JE NE FAIS DONC PAS LES DÉBATS ! Son porte-parole n’a pas précisé dans l’immédiat s’il prévoyait de boycotter tous les débats primaires ou seulement ceux qui sont actuellement programmés.

L’ancien président et premier favori du GOP avait déclaré pendant des mois qu’il voyait peu d’avantages à rejoindre ses rivaux du GOP sur scène lorsqu’ils se réunissaient pour la première fois à Milwaukee mercredi, compte tenu de son avance dans la course. Et il avait fait comprendre à ceux à qui il avait parlé ces derniers jours que son opinion n’avait pas changé.

« Pourquoi autoriserais-je les gens à 1 ou 2 % et 0 % à me poser des questions toute la nuit ? » a-t-il déclaré dans une interview en juin avec l’animateur de Fox News, Bret Baier, qui servira de modérateur. Trump a également critiqué à plusieurs reprises Fox, l’hôte de l’événement aux heures de grande écoute du 23 août, insistant sur le fait qu’il s’agit d’un « réseau hostile » qui, selon lui, ne le traitera pas équitablement.

Trump avait discuté d’un certain nombre d’options de contre-programmation du débat, selon des personnes familières avec les discussions. Il a enregistré une interview avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, qui a animé une émission sur le site Web anciennement connu sous le nom de Twitter, selon une personne qui a demandé l’anonymat pour discuter de la planification privée. L’interview devrait être diffusée mercredi.

« Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer – restez à l’écoute », a déclaré le porte-parole de Trump, Steven Cheung. Carlson n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’idée avait été l’une des nombreuses alternatives que Trump avait lancées dans les conversations ces dernières semaines. Ils incluaient peut-être de se présenter à Milwaukee à la dernière minute ou d’y assister mais de s’asseoir dans le public et d’offrir des commentaires en direct sur son site Truth Social. Il avait également évoqué la possibilité d’appeler différents réseaux pour attirer les téléspectateurs du débat, ou d’organiser un rassemblement à la place.

La décision marque un autre chapitre dans la querelle en cours de Trump avec Fox, qui était autrefois un ardent défenseur, mais qui est maintenant perçu comme plus favorable à son principal rival, le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Les dirigeants et les hôtes de Fox avaient fait pression sur Trump pour qu’il y assiste, à la fois en privé et sur les ondes du réseau. Mais Trump, selon une personne proche de lui, n’a pas été influencé, estimant que les dirigeants ne l’auraient pas courtisé s’ils n’étaient pas préoccupés par leurs notes.

Une personne familière avait déclaré plus tôt dimanche que Trump et son équipe n’avaient pas informé le Comité national républicain de ses plans.

Pendant ce temps, les rivaux de Trump l’avaient poussé à comparaître et à se préparer dans l’espoir qu’il le pourrait, craignant qu’une non-présentation ne les fasse apparaître comme des candidats de second rang et ne leur refuse la possibilité de porter un coup de grâce contre le Goliath de la course qui pourrait modifier la trajectoire de la course.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, l’un des rares candidats à s’attaquer directement à Trump, a accusé l’ancien président de ne pas avoir « le courage de se présenter » et de le traiter de « lâche » s’il ne le fait pas.

Un super PAC soutenant DeSantis a publié une annonce dans laquelle le narrateur dit : « Nous ne pouvons pas nous permettre un candidat trop faible pour débattre. » Et le porte-parole de la campagne DeSantis, Andrew Romeo, a ajouté que «personne n’a droit à cette nomination, y compris Donald Trump. Vous devez vous présenter et le gagner.

Trump a repoussé les attaques, disant à Eric Bolling de Newsmax qu’il voyait peu d’avantages à participer alors qu’il menait déjà par une large marge.

« Ce n’est pas une question de tripes. C’est une question d’intelligence », a-t-il dit.

Trump a également déclaré qu’il ne signerait pas d’engagement à soutenir l’éventuel candidat républicain s’il perdait la nomination – une exigence fixée par le Comité national républicain pour apparaître sur scène.

« Pourquoi le signerais-je ? » il a dit. «Je peux nommer trois ou quatre personnes que je ne soutiendrais pas à la présidence. Alors là, il y a un problème.

Néanmoins, ses conseillers ont insisté pendant des semaines sur le fait qu’il n’avait pas encore pris de décision finale, même s’ils ont reconnu qu’il était « assez clair » d’après ses déclarations publiques et privées qu’il était peu probable qu’il comparaisse.

Ce n’est pas la première fois que Trump choisit de sauter un débat majeur sur le GOP.

Au cours de sa campagne de 2016, Trump a décidé de renoncer à la dernière confrontation primaire du GOP avant les caucus de l’Iowa et a plutôt organisé son propre événement de campagne – un rassemblement flashy de style téléthon dans l’Iowa qui a été présenté comme une collecte de fonds pour les vétérans.

Alors que l’événement lui a valu la une des journaux et détourné l’attention de ses rivaux, Trump a continué à perdre les caucus de l’Iowa au profit du sénateur Ted Cruz du Texas – une perte que certains anciens assistants ont imputée, au moins en partie, à sa décision de sauter le débat. .

En 2020, Trump s’est retiré du deuxième débat sur les élections générales contre l’actuel président Joe Biden après que la Commission sur les débats présidentiels, un groupe non partisan qui a organisé des débats sur les élections générales pendant plus de trois décennies, a cherché à le rendre virtuel après que Trump ait été testé positif pour COVID 19. Trump a refusé, affirmant qu’il ne débattrait que sur scène.

Trump n’est pas le seul candidat qui manquera probablement l’événement de mercredi. Plusieurs rivaux moins connus semblent peu susceptibles d’atteindre le seuil fixé par le RNC pour y participer. Pour être éligibles, les candidats doivent avoir reçu des contributions d’au moins 40 000 donateurs individuels, avec au moins 200 donateurs uniques dans 20 États ou plus. Ils doivent également voter à au moins 1% dans trois sondages nationaux désignés, ou un mélange de sondages nationaux et des premiers États, entre le 1er juillet et le 21 août.

Les candidats qui ont satisfait aux qualifications incluent DeSantis, Christie, l’ancien vice-président Mike Pence, l’entrepreneur technologique Vivek Ramaswamy, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley et le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott.

Au-delà des exigences de collecte de fonds et de sondage, le RNC a déclaré que les candidats doivent également signer l’engagement acceptant de soutenir le candidat éventuel du parti ainsi que de ne participer à aucun débat non sanctionné par le RNC pour le reste du cycle électoral. Le RNC boycotte les événements organisés par la Commission des débats présidentiels, alléguant un parti pris.

« J’affirme que si je ne remporte pas l’investiture républicaine du président des États-Unis en 2024, j’honorerai la volonté des électeurs primaires et soutiendrai le candidat afin de sauver notre pays et de battre Joe Biden », lit-on dans l’engagement, selon à une copie publiée par DeSantis sur le site de médias sociaux X. Les candidats doivent également s’engager à ne pas se présenter en tant que candidat indépendant ou nominé par un tiers.

Alors que plusieurs candidats, dont Christie et l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, ont contesté cette exigence, l’ancien représentant du Texas, Will Hurd, est jusqu’à présent le seul à avoir déclaré définitivement qu’il ne signerait pas l’engagement car il refuse de soutenir Trump si il devient le candidat éventuel. Christie a dit qu’il signera tout ce qui est nécessaire pour le faire monter sur scène.

En plus d’exprimer son opposition à l’engagement de loyauté, Trump a laissé entendre qu’il s’opposait au boycott des débats sur les élections générales organisés par la Commission sur les débats présidentiels. « Vous avez vraiment l’obligation de le faire », a-t-il déclaré lors d’une interview à la radio ce printemps. ___ La rédactrice de l’Associated Press, Lisa Mascaro, a contribué à ce rapport depuis Washington.

Jill Colvin, l’Associated Press