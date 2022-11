Trump dit qu’il restera en dehors de Twitter alors qu’Elon Musk le laisse revenir

Le milliardaire Elon Musk a annulé samedi l’interdiction permanente de Twitter de l’ancien président américain Donald Trump et a restauré le compte de Trump, ouvrant la porte à l’homme politique controversé pour retrouver son mégaphone sur les réseaux sociaux. Mais pour l’instant, Trump affirme qu’il n’a pas l’intention de tweeter.

Vendredi, Musk a interrogé les utilisateurs sur Twitter pour savoir si Trump devait être réintégré sur la plate-forme. Les résultats finaux de ce sondage ont montré 51,8% en faveur de la réintégration de Trump et 48,2% contre après plus de 15 millions de comptes votés. On ne savait pas combien de bots et autres faux profils avaient participé.

“Le peuple a parlé”, Musk tweeté. “Trump sera réintégré.” Un compte avec le nom familier @realDonaldTrump est apparu sur le site samedi.

Trump, pour sa part, a déclaré qu’il voyait “beaucoup de problèmes sur Twitter”, dans une interview par liaison vidéo avec un groupe républicain plus tôt dans la journée. Comme une partie de ses commentairesrapporté par Bloomberg, Trump a déclaré qu’il prévoyait de rester avec le réseau social qu’il avait aidé à démarrer plus tôt cette année, Vérité sociale.

Twitter, ainsi que d’autres réseaux sociaux, a viré Trump de son service en janvier 2021 par crainte que Trump puisse inciter à plus de violence après le Émeutes du 6 janvier au Capitole.

Cette décision marque la dernière d’une série de décisions dramatiques prises par Musk depuis l’achat Twitter pour 44 milliards de dollars et prenant le relais le 27 octobre. Depuis lors, le PDG mercurial, ou “Chief Twit”, a radicalement changé le réseau social et sa culture de travail.

Un peu plus d’une semaine après sa prise de possession, Musk réduit d’environ la moitié le personnel de 7 500 personneset a averti les employés restants qu’il les soumettrait à des horaires de travail “hardcore” exténuants.

Publiquement, le plus grand changement qu’il a apporté a été une refonte de Twitter Blue, le service d’abonnement de la société qui, selon lui, inclurait des coches de vérification bleues à côté des noms de compte, un badge généralement réservé aux politiciens, éminents artistes et journalistes. Peu de temps après la mise à disposition du service, des trolls et des farceurs ont commencé à se faire passer pour des dirigeants mondiaux et de grandes entreprises, en publiant des tweets qui secoué le marché boursier et bouleversé les annonceurs de Twitter.

L’autre décision majeure prise par Musk concernait Trump. Musk avait déclaré en mai qu’il annulerait l’interdiction de Trump dans le cadre d’une approche plus large de modération de contenu réduite. Après sa prise de fonction, cependant, Musk a déclaré qu’il formerait un conseil de modération de contenu avec divers points de vue, pour prendre de telles décisions à la place. Mais vendredi, Musk a encore inversé sa trajectoire, affichant un sondage des utilisateurs demandant si Twitter devrait rétablir le compte de Trump.

Tout au long de sa propriété, Musk a montré qu’il n’hésitait pas à apporter des modifications controversées à Twitter. Les groupes de défense ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que la réduction de la modération du contenu permettra aux discours de haine, au harcèlement et à d’autres discours offensants de prospérer sur la plate-forme. Le milliardaire a accusé Twitter de “ne pas adhérer aux principes de la liberté d’expression”, mais la garantie de la liberté d’expression dans le premier amendement de la Constitution américaine s’applique au discours de censure du gouvernement.

Musk a tweeté qu’il pense Twitter ne devrait interdire que les contenus illégaux. Le 18 novembre, Musk a tweeté que “les tweets négatifs/haineux seront au maximum déboostés et démonétisés”.

Atout a lancé sa propre application de médias sociaux, Truth Social, et a déjà déclaré qu’il ne prévoyait pas de revenir sur Twitter. Le 15 novembre, Trump a annoncé qu’il se présentait à la présidence en 2024.