Bien qu’il soit déjà adopté au Congrès, le président Donald Trump dit qu’il opposera son veto à un projet de loi annuel sur les dépenses de défense (NDAA), affirmant que la Chine «aime» sa forme actuelle et exigeant une répression plus sévère des entreprises de médias sociaux.

« Je mettrai mon veto au projet de loi sur la défense, ce qui rendra la Chine très malheureuse », Trump a tweeté jeudi. « Ils l’adorent. Doit avoir la résiliation de l’article 230, protéger nos monuments nationaux et permettre le retrait des militaires de terres lointaines et très peu appréciées. Je vous remercie! »

Je mettrai mon veto au projet de loi sur la défense, ce qui rendra la Chine très malheureuse. Ils l’adorent. Doit avoir la résiliation de l’article 230, protéger nos monuments nationaux et permettre le retrait des militaires de terres lointaines et très peu appréciées. Je vous remercie! https://t.co/9rI08S5ofO – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 décembre 2020

La loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) a été adoptée vendredi par le Sénat contrôlé par les républicains, malgré l’opposition de certains républicains pro-Trump. Le projet de loi de 740 milliards de dollars a déjà été adopté par la Chambre des représentants, mais selon Trump, il mourra sur son bureau.

Trump a initialement appelé le Congrès à inclure un passage dans le projet de loi abrogeant l’article 230 de la loi sur la décence des communications, qui protège les entreprises de médias sociaux de toute action en justice concernant le contenu publié sur leurs plateformes. Trump et ses alliés soutiennent que la censure du président par ces entreprises – en apposant des étiquettes d’avertissement à ses tweets sur des fraudes électorales présumées, par exemple – en fait « Éditeurs » et pas «Plates-formes».

Deux jours plus tôt, le sénateur Lindsey Graham (R-Caroline du Sud) a annoncé qu’il présenterait un projet de loi abrogeant la section controversée, affirmant que les géants de la technologie de la Silicon Valley le feraient. «Détruire le conservatisme» à moins que leur pouvoir ne soit maîtrisé. Si son projet de loi devenait loi, Graham a déclaré à Sean Hannity de Fox News, les conservateurs pourraient «Poursuivez les bâtards lorsqu’ils essaient de censurer le contenu.»

Les autres griefs de Trump avec la NDAA incluent son absence de disposition protégeant les monuments confédérés de l’enlèvement et interdisant le changement de nom des bases militaires américaines portant des noms confédérés, ainsi que l’inclusion d’un amendement interdisant le retrait des troupes d’Afghanistan sans l’approbation du Congrès.

Ce dernier amendement a été rédigé par Liz Cheney (R-Wyoming), fille de l’architecte Dick Cheney de « War on Terror », et a été critiqué par le sénateur libertaire Rand Paul (R-Kentucky) pour avoir garanti «Guerre perpétuelle» en Afghanistan.

Ce que la Chine a à gagner du projet de loi, cependant, n’est pas clair. Étant donné que la NDAA affirme le soutien des États-Unis à l’Inde dans sa lutte frontalière avec la Chine et alloue des milliards de dollars pour des mesures de dissuasion contre la Chine dans le Pacifique, il est probable que Trump tente simplement de susciter un soutien pour un veto de toutes les manières possibles.

Son augmentation des dépenses militaires, ainsi que les augmentations de salaire des troupes américaines, «Gardons nos forces prêtes à dissuader la Chine et à rester fortes dans l’Indo-Pacifique», Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky) a déclaré avant que le Sénat n’adopte le projet de loi.

Si Trump tient parole et s’oppose au projet de loi, il sera renvoyé au Sénat pour des changements, ou pour que les sénateurs obtiennent une majorité plus large et à l’épreuve du veto. Le président a jusqu’au 23 décembre pour opposer son veto au projet de loi.

