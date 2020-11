Trump dit qu’il quittera ses fonctions si le collège électoral officialise la victoire de Biden

Le président Donald Trump a déclaré jeudi qu’il quitterait la Maison Blanche si le collège électoral officialisait la victoire du président élu Joe Biden – alors même qu’il insistait sur le fait qu’une telle décision serait une «erreur».

Il a passé son Thanksgiving à renouveler des affirmations non prouvées selon lesquelles une «fraude massive» et des fonctionnaires véreux dans les États du champ de bataille ont causé sa défaite électorale.

«Certainement je le ferai. Mais vous le savez », a déclaré Trump jeudi lorsqu’on lui a demandé s’il allait quitter le bâtiment, permettant une transition pacifique du pouvoir en janvier.

Mais Trump – répondant aux questions pour la première fois depuis le jour du scrutin – a insisté sur le fait que «beaucoup de choses» se produiraient d’ici là et pourraient modifier les résultats.

Trump a brisé une convention après l’autre au cours des trois dernières semaines, y compris des questions sur la question de savoir s’il quitterait ou non ses fonctions après avoir perdu sa réélection.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve du type de fraude généralisée que Trump a allégué, lui et son équipe juridique ont néanmoins travaillé à jeter le doute sur l’intégrité de l’élection et à essayer de renverser la volonté des électeurs dans un spectacle sans précédent qui va à l’encontre des normes démocratiques. .

Trump s’est entretenu avec des journalistes dans la somptueuse salle de réception diplomatique de la Maison Blanche après avoir organisé une téléconférence avec des chefs militaires américains stationnés à travers le monde. Il les a remerciés pour leur service et les a avertis en plaisantant de ne pas manger trop de dinde, puis s’est tourné vers l’élection après avoir mis fin à l’appel.

Il a répété ses griefs et a dénoncé avec colère des responsables en Géorgie et en Pennsylvanie, deux États clés qui ont contribué à donner la victoire à Biden.

Trump a affirmé, malgré les résultats, que ce n’était peut-être pas son dernier Thanksgiving à la Maison Blanche. Et il a insisté sur le fait qu’il y avait eu une «fraude massive», même si les responsables de l’État et les observateurs internationaux ont déclaré qu’aucune preuve de cela n’existe et que la campagne de Trump a échoué à plusieurs reprises devant les tribunaux.

L’administration de Trump a déjà donné le feu vert pour qu’une transition formelle commence, mais le président sortant a contesté le fait que Biden avance.

«Je pense que ce n’est pas juste qu’il essaie de choisir un cabinet», a déclaré Trump, malgré que les responsables des deux équipes travaillent déjà ensemble pour mettre l’équipe de Biden à niveau.

Trump a annoncé qu’il se rendrait en Géorgie pour rallier les partisans avant deux scrutins au Sénat qui détermineront quel parti contrôle le Sénat.

Trump a déclaré que le rassemblement des Sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler aurait probablement lieu samedi. La Maison Blanche a par la suite précisé que ce serait le 5 janvier.

L’une des raisons pour lesquelles les républicains ont soutenu Trump et ses allégations infondées de fraude a été de maintenir sa base fidèle sous tension avant ce second tour le 5 janvier. Mais dans ses remarques, Trump s’est ouvertement demandé si cette élection serait juste dans un mouvement qui pourrait amortir la participation républicaine.

“Je pense que vous avez affaire à un système très frauduleux. Je suis très inquiet à ce sujet”, a-t-il déclaré. «Les gens sont très déçus que nous ayons été volés.»

En ce qui concerne le collège électoral, Trump a clairement indiqué qu’il ne concéderait probablement jamais formellement, même s’il disait qu’il quitterait la Maison Blanche.

«Ce sera une chose très difficile à concéder. Parce que nous savons qu’il y a eu une fraude massive », a-t-il déclaré, notant que« le temps n’est pas de notre côté ».

“S’ils le font”, votez contre lui, a ajouté Trump, “ils ont fait une erreur.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il assisterait à l’inauguration de Biden, Trump a déclaré qu’il connaissait la réponse mais ne voulait pas encore la partager.

Mais il y avait des signes que Trump acceptait sa perte.

À un moment donné, il a exhorté les journalistes à ne pas accorder à Biden le crédit pour les vaccins en attente contre le coronavirus. «Ne le laissez pas prendre le crédit pour les vaccins parce que les vaccins étaient moi et j’ai poussé les gens plus fort qu’ils ne l’ont jamais été auparavant», a-t-il déclaré.

Quant à savoir s’il envisage ou non de déclarer officiellement sa candidature pour se présenter à nouveau en 2024 – comme il en a discuté avec des assistants – Trump a déclaré qu’il ne «voulait pas encore parler de 2024».

Tous les États doivent certifier leurs résultats avant la réunion du Collège électoral le 14 décembre, et toute contestation des résultats doit être résolue avant le 8 décembre. Les États ont déjà entamé ce processus, y compris le Michigan, où Trump et ses alliés ont tenté et échoué de retarder le processus. , Géorgie et Pennsylvanie.

La certification des votes au niveau local et au niveau de l’État est généralement une tâche ministérielle qui reçoit peu de préavis, mais qui a changé cette année avec le refus de Trump de concéder et ses tentatives sans précédent de renverser les résultats des élections.