Trump dit qu’il préférerait mourir par électrocution dans un discours de campagne bizarre

Confronté à une litanie d’accusations criminelles, Donald Trump a déclaré dimanche à un rassemblement électoral dans l’Iowa, qu’il préférerait mourir par électrocution plutôt que d’être mangé par un requin s’il se retrouvait un jour sur un bateau électrique qui coulait rapidement.

L’ancien président et favori pour l’investiture présidentielle républicaine de 2024 a prononcé ces remarques bizarres lors d’un discours dans la communauté d’Ottuma. Il pontifiait sur les batteries des bateaux électriques tout en racontant une conversation qu’il prétendait avoir avec un constructeur de bateaux en Caroline du Sud.

« Si je m’assois et que ce bateau coule et que je suis au sommet d’une batterie et que l’eau commence à affluer, je m’inquiète, mais ensuite je regarde à 10 mètres sur ma gauche et il y a un requin là-bas. , donc j’ai le choix entre l’électrocution et un requin, tu sais ce que je vais prendre ? Électrocution », a déclaré Trump. « Je vais me faire électrocuter à chaque fois, sommes-nous d’accord ? »

Trump a ensuite continué à critiquer la perspective de toute autre technologie énergétique durable et à affirmer qu’il abrogerait le mandat de Joe Biden sur les véhicules électriques à la Maison Blanche.

« Ces gens sont fous », a déclaré Trump.

Les remarques de Trump ont été ridiculisées par ses opposants politiques, notamment Ron Filipkowski, un avocat pénaliste de Floride qui critique fréquemment l’ex-président. Filipkowski a noté que Trump «mêlait ses mots» lorsqu’il a commencé à «dire qu’il préférerait être électrocuté à mort plutôt que d’être mangé par un requin».

En brouillant ses mots, Trump commence à expliquer qu’il préférerait être électrocuté à mort plutôt que d’être mangé par un requin. pic.twitter.com/yqPrxWRzN3 – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 1 octobre 2023

Trump a précédemment confirmé qu’il n’était « pas un grand fan » des requins, et Stormy Daniels a raconté son obsession pour les requins dans une interview de 2011 et dans son autobiographie de 2018.

Les paiements d’argent silencieux à Daniels ont donné lieu à l’une des quatre inculpations pénales en cours contre Trump. Les autres actes d’accusation l’accusent d’avoir conservé des documents classifiés après sa présidence et d’avoir tenté de renverser sa défaite aux élections de 2020 contre Biden.

Lundi, à New York, un juge de l’État devrait commencer à entendre des allégations de fraude au sein de la Trump Organization dans le cadre d’un procès civil qui pourrait voir l’ancien président et son entreprise familiale payer des centaines de millions de dollars de dommages et intérêts. L’affaire menace déjà de mettre fin à sa carrière commerciale.

Néanmoins, Trump a bénéficié d’une avance dominante dans les sondages sur les autres candidats à l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024. Et la plupart des sondages révèlent qu’une revanche électorale entre Biden et Trump l’année prochaine serait une course serrée et compétitive.