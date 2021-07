Trump dit qu’il poursuit Facebook, Google, Twitter, Dorsey, Zuckerberg, Pichai

L’ancien président Donald Trump devrait annoncer mercredi une action en justice contre Facebook, Twitter et Google, ainsi que leurs PDG respectifs Mark Zuckerberg, Jack Dorsey et Sundar Pichai.

Trump, qui a des antécédents de menace de poursuites judiciaires mais pas toujours suivi, doit faire une annonce dans son club de golf de Bedminster, New Jersey, à 11 h HE aux côtés de deux dirigeants de l’America First Policy Institute, le groupe à but non lucratif pro-Trump qui soutient les poursuites.

Le procès, qui sera déposé devant un tribunal fédéral de Floride, allègue que les géants de la technologie ont violé les droits du premier amendement des défendeurs, selon un communiqué de presse de l’association à but non lucratif qui a été partagé avec CNBC avant les remarques de Trump.

L’action contre Facebook et Twitter, rapporté pour la première fois par Axios, sera dévoilé un peu plus d’un mois après que Facebook a décidé de maintenir l’interdiction de Trump d’utiliser la plate-forme jusqu’en janvier 2023 au moins. Trump dira également qu’il poursuit Google.

Twitter, le média social préféré de Trump tout au long de son mandat, l’a définitivement interdit à la suite de l’invasion du Capitole le 6 janvier par une foule de ses partisans.

Un porte-parole de Twitter a refusé de commenter le procès. Facebook et Google n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

