WASHINGTON – L’ancien président Donald Trump a déclaré jeudi qu’il ne témoignerait pas dans le procès de destitution du Sénat, refusant une demande des procureurs démocrates qui souhaitent qu’il réponde aux questions sous serment.

Le représentant Jamie Raskin, D-Md., Ancien professeur de droit constitutionnel à la tête de la cause des démocrates, a écrit une lettre à Trump disant que sa réponse à l’article de destitution plus tôt cette semaine avait «nié de nombreuses allégations factuelles», et les démocrates ont donc demandé qu’il témoignez dès lundi prochain et au plus tard jeudi prochain.

«Si vous refusez cette invitation, nous nous réservons tous les droits, y compris le droit d’établir lors du procès que votre refus de témoigner soutient une forte inférence défavorable concernant vos actions (et votre inaction) le 6 janvier 2021», a écrit Raskin, faisant référence à les émeutes du Capitole le mois dernier.

Les avocats de Trump ont répondu à la demande en la qualifiant de « coup de force de relations publiques ». Dans une lettre aux procureurs de Raskin et de la Chambre, Bruce Castor Jr. et David Schoen ont fait valoir que le besoin de témoigner de l’ancien président montre que les démocrates « ne peuvent pas prouver vos allégations contre le 45e président des États-Unis, qui est maintenant un simple citoyen ».

« L’utilisation de notre Constitution pour intenter une prétendue procédure de destitution est beaucoup trop grave pour essayer de jouer à ces jeux », ont écrit les avocats.

Ali Pardo, porte-parole de Trump, a précisé à USA TODAY que l’ancien président n’avait pas l’intention de prêter serment dans le cadre du procès.

« Le président ne témoignera pas dans une procédure inconstitutionnelle », a-t-elle déclaré.

Les démocrates veulent poser des questions à Trump sur les arguments avancés par ses avocats dans un mémoire préliminaire dévoilé mardi. Ses avocats, dans un dossier de 14 pages, ont fait valoir les allégations sans fondement de Trump de fraude électorale, qui, selon les démocrates, incitaient à l’émeute, étaient protégées de la liberté d’expression et ont nié avoir joué un rôle dans l’incitation à l’attaque, qui a fait plusieurs morts. Si Trump témoigne, les responsables démocrates de la destitution le presseraient probablement sur les arguments du mémoire et se demanderaient si ses remarques n’avaient aucun rapport avec l’émeute.

Les démocrates à la Chambre ont destitué Trump en janvier pour avoir incité à l’émeute du 6 janvier au Capitole. Le Sénat entame les plaidoiries mardi.

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., qui a déclaré qu’il avait été en contact avec Trump, a qualifié la demande de témoignage de Trump de « déménagement politique », notant que la Chambre n’a appelé aucun témoin avant son vote de destitution le 13 janvier.

Il a dit qu’il espérait que Trump ne témoignerait pas, affirmant que ce ne serait «dans l’intérêt de personne».

« C’est juste un cauchemar pour le pays de faire cela, c’est juste un mouvement de démonstration politique pour le faire et ils ne l’ont pas appelé à la Chambre », a-t-il déclaré. L’apparition de Trump au procès serait volontaire à moins que le Sénat ne vote pour l’obliger. les témoins.

Le Sénat n’a pas encore décidé s’il appellera des témoins ou s’il adoptera des règles pour le procès. Le Sénat, alors qu’il était dirigé par des républicains plutôt que par des démocrates, a voté pour ne pas appeler de témoins lors du premier procès de Trump l’année dernière.

Si des témoins sont appelés, les législateurs démocrates de la Chambre qui poursuivent l’affaire, l’équipe de défense de Trump et les sénateurs pourraient chacun poser des questions.

Si un témoin résiste à une assignation à comparaître, le Sénat pourrait voter pour l’assignation à témoigner. Le Congrès autorise généralement ses avocats à demander aux tribunaux fédéraux d’appliquer les assignations à comparaître, mais ces décisions peuvent prendre des mois ou des années à être résolues. Le ministère de la Justice de Trump a combattu de nombreuses assignations à comparaître pour des témoins et des documents lors de l’enquête sur sa première mise en accusation sur ses relations avec l’Ukraine.

Certains sénateurs ont exprimé leur réticence à convoquer des témoins, car cela pourrait prolonger le procès.

Le sénateur Roy Blunt, R-Mo., Membre de la direction républicaine du Sénat, a déclaré aux journalistes mardi qu’un procès pourrait « s’étendre jusqu’en mars ou avril » si des témoins sont appelés.

« Aucune des deux parties n’est désireuse d’étirer cela pendant des semaines, mais c’est ce qui arrivera si vous commencez à appeler des témoins », a déclaré Blunt.

Interrogé sur la convocation de Trump comme témoin, le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., A déclaré aux journalistes qu’il serait « enclin » à laisser les dirigeants « juger l’affaire comme ils l’entendent » s’ils pensaient que le témoignage de Trump « ajouterait du poids. aux preuves. »

« Il n’y a aucune explication innocente à ce qu’il a fait », a-t-il dit.

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., a déclaré que ce serait un « spectacle de chiens et de poneys » si Trump témoignait. Manchin a refusé de dire si le témoignage de Trump ajouterait de la valeur au procès, affirmant que c’était «l’appel de la Chambre» de lui demander de témoigner.

Et le sénateur Chris Coons, D-Del., A déclaré aux journalistes que ce serait une « idée terrible » que Trump témoigne. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, il a répondu: « avez-vous rencontré le président Trump? »