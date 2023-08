Trump dit qu’il ne signera pas l’engagement de loyauté républicain, bafouant l’exigence du débat

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’ancien président Donald Trump a déclaré mercredi qu’il ne signerait pas d’engagement à soutenir le candidat républicain s’il perdait la primaire présidentielle du GOP, bafouant l’obligation de participer au premier débat plus tard ce mois-ci.

« Pourquoi le signerais-je ? » Trump a déclaré dans une interview sur le réseau câblé conservateur Newsmax. «Je peux nommer trois ou quatre personnes que je ne soutiendrais pas à la présidence. Alors là, il y a un problème.

Il a refusé de nommer les candidats qu’il ne soutiendrait pas, affirmant qu' »il n’y a aucune raison de les insulter ». Mais il a fait l’éloge du sénateur de Caroline du Sud Tim Scott et de l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy, affirmant qu’ils « ont été très gentils ».

Trump a déclaré qu’il annoncerait la semaine prochaine s’il participerait au débat, prévu le 23 août à Milwaukee, mais son refus de signer l’engagement suggère qu’il prévoit de mettre à exécution sa menace de le sauter. Trump a demandé à plusieurs reprises pourquoi il devrait débattre de ses rivaux compte tenu de son importante avance dans les sondages et a suggéré qu’il pourrait organiser un événement concurrent à la place.

Mercredi, il a repoussé les railleries de l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, disant à Eric Bolling de Newsmax qu’il n’y a aucun avantage à participer à un débat alors qu’il mène déjà par une large marge.

« Ce n’est pas une question de tripes. C’est une question d’intelligence », a déclaré Trump.

Huit candidats disent avoir rempli les conditions pour être sur scène à Milwaukee, l’ancien vice-président Mike Pence ayant annoncé cette semaine qu’il avait obtenu suffisamment de donateurs. Les candidats doivent satisfaire aux exigences des sondages et des donateurs fixées par le Comité national républicain : au moins 1 % dans trois sondages nationaux de haute qualité ou un mélange de sondages nationaux et de sondages précoces, entre le 1er juillet et le 21 août, et un minimum de 40 000 donateurs, dont 200 dans 20 États ou plus.

Ils doivent également signer une déclaration s’engageant à ne participer à aucun débat non sanctionné par le parti, y compris les débats sur les élections générales parrainés par la Commission sur les débats présidentiels, et à soutenir le vainqueur de la primaire républicaine.

« J’affirme que si je ne remporte pas l’investiture républicaine du président des États-Unis en 2024, j’honorerai la volonté des électeurs primaires et soutiendrai le candidat afin de sauver notre pays et de battre Joe Biden », indique l’engagement, selon à une copie publiée par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, sur X, le site de médias sociaux anciennement connu sous le nom de Twitter. Les candidats doivent également s’engager à ne pas se présenter en tant que candidat indépendant, écrit ou nommé par un tiers.

L’engagement a été critiqué par certains candidats, dont le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, qui a vivement critiqué Trump.

Seul l’ancien représentant du Texas, Will Hurd, a déclaré définitivement qu’il ne signerait pas l’engagement de 2024, bien qu’il n’ait pas atteint les seuils de sondage et de collecte de fonds requis pour y assister. Il a déclaré qu’il ne soutiendrait pas Trump, qui a été inculpé trois fois, s’il devenait le candidat éventuel.