Trump dit qu’il ne choisira « probablement » pas Nikki Haley comme vice-présidente

L’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il ne choisirait pas Nikki Haley comme vice-présidente.

“Elle n’est pas du bois présidentiel”, a déclaré Trump vendredi lors de son événement de campagne à Concord, dans le New Hampshire. “Maintenant, quand je dis cela, cela signifie probablement qu’elle ne sera pas choisie comme vice-présidente.”

Les commentaires de Trump interviennent alors qu’il multiplie les attaques contre son ancienne ambassadrice aux Nations Unies alors qu’elle tente de réduire son avance dans le New Hampshire avant les primaires de mardi.

“Je la connais très bien. Elle n’est pas assez dure. Elle n’est pas assez intelligente. Et elle n’a pas été assez respectée. Elle ne peut pas faire ce travail”, a déclaré Trump, passant une grande partie de son discours de vendredi à la dénigrer. “Elle ne pourra pas traiter avec le président Xi. Elle ne pourra pas traiter avec Poutine.”

Matt Rourke/AP

Pendant la campagne électorale, Haley a évité de répondre directement à la question de savoir si elle accepterait le rôle de vice-présidente, répondant à la question par “Je ne joue pas pour la seconde”.

“Je ne me présente pas à la vice-présidence. Je l’ai dit de toutes les manières possibles”, a déclaré Haley lors d’un arrêt de campagne dans l’Iowa au début du mois. “Je ne joue pas une seconde. Je ne l’ai jamais fait de ma vie. Je ne le ferai pas.”

Elle a également contesté l’idée selon laquelle Trump serait celui qui choisirait un vice-président, car elle continue de prétendre qu’il y a encore un chemin vers la victoire pour elle.

“Je pense qu’il n’aura même pas à se soucier du choix d’un vice-président. Je sais que je le ferai dans six mois. C’est tout notre objectif”, a déclaré Haley lors d’une apparition sur Fox News.

Cherchant à assurer une victoire rapide dans le domaine du GOP alors que le gouverneur de Floride Ron DeSantis peine à progresser dans les sondages, Trump s’est concentré sur ses attaques contre Haley ces dernières semaines, l’accusant de courtiser les démocrates et la décrivant comme une “libérale”. candidat qui a adopté des politiques soutenues par les démocrates. Haley a réfuté ces affirmations, soulignant qu’elle était une “gouverneure du Tea Party” et qu’elle avait mis en œuvre des politiques conservatrices pendant son mandat.

Trump a nommé Haley ambassadrice des Nations Unies en 2017, où elle a servi pendant deux ans. Après sa démission, Trump l’a saluée comme une “personne fantastique” et une gouverneure “très réussie” et a déclaré “qu’elle a été très spéciale pour moi”. Cependant, ces dernières semaines, alors que Trump intensifie ses attaques contre elle, il a affirmé qu’il l’avait nommée uniquement pour ouvrir la voie à son allié Henry McMaster pour qu’il devienne gouverneur de Caroline du Sud.

Charles Krupa/AP

Pendant ce temps, deux personnes dont le nom a été lancé pour le poste de vice-président ont rejoint Trump lors de son événement dans le New Hampshire vendredi : la présidente du GOP, Elise Stefanik, et le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott.

“Je serais honorée de servir dans n’importe quel rôle dans une future administration Trump”, a déclaré la présidente du Parti républicain, Elise Stefanik, aux journalistes avant l’événement de Trump. “Mais je m’efforce de m’assurer que nous le soutenons, de faire en sorte qu’il soit dans la meilleure position pour gagner en novembre.”

Stefanik est ensuite monté sur scène pour réchauffer la foule avant l’arrivée de Trump, le saluant comme “le commandant en chef le plus fort” et exhortant des centaines de ses partisans à sortir et voter pour lui.

Et Scott, autrefois candidat à la présidence, a soutenu Trump sur scène vendredi soir, en déclarant: “Nous avons besoin d’un président qui unira notre pays. Nous avons besoin de Donald Trump.” Et Trump l’a salué comme un “homme très bon” et un “homme très respecté”.

Récemment, Trump a affirmé qu’il savait qui il voulait choisir comme vice-président, bien que sa campagne ait repoussé toute décision définitive.

“Je sais qui ça va être”, a déclaré Trump à Bret Baier et Martha MacCallum de Fox News lors de la mairie du réseau dans l’Iowa, à laquelle il a assisté à la place du débat primaire du GOP de CNN.

“Tout ce que je sais, c’est ce que j’ai entendu ce soir, et je ne vais pas le catégoriser autrement”, a déclaré Chris LaCivita, conseiller principal de campagne, aux journalistes après la mairie.

D’autres noms que Trump pourrait considérer comme colistiers potentiels incluent la gouverneure du Dakota du Sud Kristi Noem et la représentante de Géorgie Marjorie Taylor Greene, qui ont toutes deux passé le cycle primaire à se battre pour l’ancien président.