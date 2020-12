Le président américain Donald Trump a insisté sur le fait qu’il n’avait joué aucun rôle dans d’éventuelles poursuites contre Hunter Biden, le plus jeune fils du président démocrate élu Joe Biden.

« Je n’ai RIEN à voir avec la poursuite potentielle de Hunter Biden ou de la famille Biden, » Trump, qui quitte ses fonctions en janvier, a déclaré jeudi dans un tweet.



Les médias rapportent qu’il envisageait d’appeler à la nomination d’un avocat spécial pour enquêter sur Hunter Biden «Encore plus de fausses nouvelles» il a souligné.

Je n’ai RIEN à voir avec la poursuite potentielle de Hunter Biden ou de la famille Biden. C’est juste plus de fausses nouvelles. En fait, je trouve ça très triste à regarder! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 décembre 2020

Le nouveau procureur général par intérim Jeffrey Rosen, qui devrait succéder à AG Bill Barr lors de son départ le 23 décembre, a refusé de dire s’il nommerait un avocat spécial pour enquêter sur le fils de Biden lorsqu’il sera interrogé sur la question par Reuters mercredi.

Rosen a seulement dit qu’il continuerait «Faire les choses sur le fond et faire les choses sur la base de la loi et des faits.»

Aussi sur rt.com Exposition Escapist: Hunter Biden aurait planifié une exposition de « blow-art » à New York, malgré une enquête en cours du DOJ

Le 9 décembre, Hunter Biden a annoncé que ses affaires fiscales étaient examinées par l’avocat américain du district du Delaware.

L’avocat et investisseur de 50 ans a fait l’objet de nombreux scandales et attaques de la part de Trump et d’autres républicains avant et pendant les élections de 2020.

En particulier, ses relations commerciales avec la Chine et sa position au conseil d’administration de la société énergétique ukrainienne Burisma, alors que son père occupait le poste de vice-président sous Barack Obama, ont été surveillés pour d’éventuels conflits d’intérêts.

Aussi sur rt.com Trump déchire la « grande déception » AG William Barr à propos de la sonde Hunter Biden, dit que le combat « vient de commencer »

Trump avait précédemment marqué Bill Barr «Une grosse déception», après que le Wall Street Journal ait rapporté que l’AG avait eu connaissance d’enquêtes sur Hunter Biden mais avait tenté de cacher la nouvelle au public américain pendant les élections. Le président a également suggéré que les sondes seraient rapidement tuées lorsque Joe Biden entrera en fonction.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!