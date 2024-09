Donald Trump a affirmé qu’il utiliserait ses « bonnes relations » avec Kiev et Moscou pour résoudre le conflit ukrainien.

L’ancien président américain Donald Trump a déclaré qu’il « j’ai beaucoup appris » lors d’une rencontre avec le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky vendredi, mais qu’il n’a pas changé d’avis selon lequel le conflit doit être réglé par un « accord équitable ».

Trump et Zelensky se sont rencontrés dans la propriété Trump Tower de l’ancien président à New York, après que Zelensky ait été fortement critiqué par les républicains pour avoir semblé faire campagne pour l’adversaire présidentiel de Trump, la vice-présidente Kamala Harris, plus tôt cette semaine. Lors d’un rassemblement en Caroline du Nord jeudi, Trump a accusé Zelensky de « faire de petites calomnies désagréables » envers lui, décrivant le dirigeant ukrainien comme « un homme qui refuse de conclure un accord. »

Dans une brève déclaration aux journalistes avant la réunion, Trump s’est vanté d’avoir un « très bonne relation » avec Zelensky et le président russe Vladimir Poutine, promettant de « obtenir [the Ukraine conflict] résolu très rapidement » s’il remporte les élections de novembre.

Apparaissant ensuite aux côtés de Zelensky, Trump a déclaré : « J’ai beaucoup appris, mais je pense que je n’ai pas changé du point de vue du fait que nous voulons tous les deux voir cette fin et que nous voulons tous les deux voir un accord équitable conclu. »















Lorsqu’on lui a demandé comment il y parviendrait, Trump a répondu que c’était « Il est trop tôt pour le dire. »

« J’ai mes propres idées, et je suis sûr que le président a définitivement ses propres idées », il a ajouté.

Trump a affirmé à plusieurs reprises que le conflit n’aurait jamais eu lieu s’il avait été président en 2022, et a insisté sur le fait qu’il pourrait forcer Zelensky et Poutine à une solution diplomatique. « dans les 24 heures » d’être élu.

Zelensky a également déclaré qu’il souhaitait que le conflit soit réglé rapidement, mais a exclu de le faire par le biais de négociations. Plus tôt cette semaine, il a présenté au président américain Joe Biden un soi-disant « plan de victoire », qui, selon lui, offre une feuille de route pour vaincre militairement la Russie.

Bien que le document n’ait pas été rendu public, il comprend quatre points : la poursuite de l’incursion de Koursk par Kiev, les garanties de sécurité de l’Occident pour l’Ukraine à la manière de l’OTAN, la livraison d’armes plus avancées et l’aide financière internationale au pays, selon Le temps.















Contrairement à Trump, Biden et Harris ont refusé de discuter publiquement d’une fin diplomatique au conflit. À la suite de sa propre rencontre avec Zelensky à la Maison Blanche jeudi, Biden a annoncé une aide militaire de plus de 8 milliards de dollars à l’Ukraine, tandis que Harris a décrit l’idée d’un territoire commercial de Kiev contre la paix comme « dangereux et inacceptable ».

Le colistier de Trump, JD Vance, a déclaré que Trump gèlerait probablement le conflit le long de la ligne de contact actuelle et offrirait à la Russie la garantie que l’Ukraine ne rejoindrait pas l’OTAN, tandis que les partisans européens de Kiev paieraient la facture de la reconstruction du pays. Moscou a déclaré la neutralité ukrainienne comme l’un de ses principaux objectifs, tout en insistant pour que tout pourparler de paix tienne compte des « réalité territoriale » de Russie contrôlant les anciennes régions ukrainiennes – Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporozhye – ainsi que la Crimée.