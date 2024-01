Trump dit qu’il interroge les avocats pour l’appel d’E. Jean Carroll après que l’avocate Alina Habba ait été menacée de sanctions

Ligne du dessus

L’ancien président Donald Trump suggéré sur Truth Social mardi soir, il pourrait remplacer son équipe juridique alors qu’il fait appel du procès en diffamation de l’écrivain E. Jean Carroll contre lui, après qu’un jury lui a ordonné de lui payer 83,3 millions de dollars – et son avocate actuelle, Alina Habba, a été réprimandée à plusieurs reprises par le juge lors du procès et menacé de sanctions pour avoir prétendu qu’il était partial.

Faits marquants

Trump a été condamné à payer 83,3 millions de dollars de dommages et intérêts pour diffamation de Carroll sur la base de déclarations qu’il a faites en 2019 niant ses allégations d’agression sexuelle, car il affirmait que l’écrivain n’était pas « mon type ». Trump a l’intention de faire appel du verdict et a déclaré mardi sur Truth Social que lui et son équipe étaient “en train” d’interroger “divers cabinets d’avocats” pour le représenter alors qu’il faisait appel de ce qu’il a décrit comme “l’une des chasses aux sorcières les plus ridicules et les plus injustes”. notre pays n’a jamais vu. L’ex-président était représenté lors du procès initial par l’avocate Alina Habba, qui le représente également dans l’affaire civile de fraude contre lui et son entreprise, ainsi que dans d’autres affaires. réprimandé à plusieurs reprises par le juge de district américain Lewis Kaplan lors du procès et il a fallu lui rappeler les procédures de base du tribunal. À la suite du verdict du procès, Habba a déposé une lettre auprès du tribunal alléguant que Kaplan avait un parti pris indu dans l’affaire, citant un rapport du New York Post sur son travail antérieur dans le même cabinet que l’avocate de Carroll, Roberta Kaplan (aucun lien de parenté) qui a encadré l’avocat. quels experts juridiques dit ne constituerait pas un conflit d’intérêts qui l’obligerait à se récuser. Roberta Kaplan a nié les affirmations selon lesquelles le juge l’avait encadrée comme étant « sans fondement » dans un dossier déposé au tribunal mardi – notant qu’elle et le juge n’avaient travaillé ensemble dans le même cabinet que pendant deux ans et n’avaient jamais interagi pendant cette période – et a suggéré qu’elle pourrait demander au tribunal de sanctionner. Habba pour avoir fait cette réclamation, à laquelle Habba a ensuite dit au tribunal elle essayait simplement de demander s’il y avait du vrai dans le rapport du Post et elle laisserait tomber le sujet. Le cabinet d’avocats Habba, Habba Madaio & Associates, et le porte-parole de Trump, Steven Cheung, n’ont pas encore répondu aux demandes de commentaires sur la publication Truth Social de Trump et n’ont pas encore répondu si Habba resterait l’avocat de Trump dans l’appel.

Citation cruciale

“Tout avocat qui prend en charge une AFFAIRE TRUMP est soit un ‘FOU’, soit un VRAI PATRIOTE AMÉRICAIN”, a écrit Trump sur Truth Social mardi soir.

À surveiller

Trump a déclaré mardi sur Truth Social qu’il « prendrait bientôt ma décision » concernant sa représentation juridique. On ne sait pas exactement quand Trump fera officiellement appel dans l’affaire Carroll, même si cela interviendra probablement peu de temps après que le juge aura soumis un verdict écrit au tribunal. Cependant, l’appel n’est pas susceptible d’empêcher l’ex-président de payer les 83,3 millions de dollars, du moins pour le moment : Trump avait déjà été condamné à payer 5 millions de dollars lors de son premier procès contre Carroll (sur la base de déclarations similaires mais distinctes à son sujet), qu’il a dû confier à un tribunal compte pendant qu’il fait appel du verdict.

Contexte clé

Carroll a poursuivi Trump en novembre 2021, l’accusant de diffamation après l’avoir attaquée lorsqu’elle a fait des allégations contre lui, affirmant que Trump l’avait violée dans une loge de Bergdorf Goodman dans les années 1990. Un jury dans la première affaire contre Trump – qui a été intentée en novembre 2022 mais a été jugé en premier – a déclaré l’ex-président responsable de diffamation et de coups et blessures, mais pas de viol, et le jury du procès le plus récent n’a eu qu’à déterminer comment Trump a dû payer beaucoup de dommages et intérêts à Carroll. Ils sont parvenus à leur verdict de 83,3 millions de dollars quelques heures seulement après le début des délibérations. Habba est venu en tant qu’avocate de Trump en 2021, et bien que l’avocate basée dans le New Jersey n’ait pas eu d’expérience de haut niveau auparavant (elle était auparavant conseillère juridique pour un parking), elle est devenue l’une des principales avocates de Trump et l’une de ses plus franches. dans la presse, adoptant sa rhétorique combative et fustigeant ses ennemis politiques. Son manque d’expérience en matière de procès a cependant été trahi lors du procès Carroll, lorsque le juge Kaplan a dû faire de tels commentaires en lui indiquant comment présenter et annoter les preuves et en la réprimandant pour avoir parlé de documents qu’elle n’avait pas présentés en preuve. Si elle devait maintenant faire face à des sanctions dans l’affaire Carroll, cela viendrait après qu’elle et Trump aient été auparavant commandé à payer près d’un million de dollars de sanctions dans le cadre du procès intenté par l’ex-président contre Hillary Clinton.

Lectures complémentaires

