Trump dit qu’il est une cible dans l’enquête du 6 janvier sur la tentative d’annuler les élections de 2020 – en direct

Le dérangé Jack Smith, le procureur du DOJ de Joe Biden, a envoyé une lettre (encore une fois, c’était dimanche soir !) déclarant que je suis une CIBLE de l’enquête du Grand Jury du 6 janvier, et me donnant un très court 4 jours pour faire rapport au Grand Jury, ce qui signifie presque toujours une arrestation et une mise en accusation.

Les évènements clés

Cette chasse aux sorcières concerne l’ingérence électorale et une militarisation politique complète et totale des forces de l’ordre !

Le bureau de l’avocat spécial a également déclaré lundi qu’il avait remis un deuxième lot de découvertes non classifiées, qui comprend des documents liés à des preuves obtenues par des citations à comparaître et des mandats de perquisition, des entretiens avec des témoins. et d’autres formulaires générés par le FBI.

Le commande restreindrait en partie la possibilité pour les avocats de la défense de partager avec Donald Trump et son co-accusé et assistant, Walt Nauta, informations classifiées dans l’affaire. Les procureurs ont écrit :

En cause lors des plaidoiries d’aujourd’hui lors de la première conférence préparatoire à l’ancien président Donald TrumpL’affaire pénale concernant la mauvaise gestion de documents classifiés est une Loi sur les procédures relatives aux informations classifiées, ou Cipa.

La loi de 1980 régit la manière dont les informations classifiées sont traitées par les parties dans une poursuite pénale. La loi vise à trouver un équilibre entre le droit d’un accusé d’accéder aux preuves que les procureurs ont l’intention d’utiliser dans une affaire, contre l’intérêt du gouvernement à protéger les informations sensibles et secrètes, selon à AP.

Dans l’affaire des documents de Trump, le juge de district américain Canon Aileen doit convenir au préalable que toute utilisation proposée du Cipa ne porterait pas atteinte au droit de l’ancien président à un procès équitable.

Les affaires jugées en vertu de la Cipa nécessitent légalement plus de précautions et ont tendance à prendre plus de temps pour être jugées qu’une affaire pénale typique, selon au Washington Post. Cela signifie qu’ils peuvent être extrêmement bénéfiques pour tout accusé cherchant à retarder un procès.

« C’est un long processus très compliqué », a déclaré Barry Pollack, un avocat de la défense. dit le New York Times.

Souvent, il y a des audiences non ouvertes au public où les avocats et le juge parcourent littéralement les documents ligne par ligne en décidant quelles phrases et quels mots individuels peuvent être utilisés en audience publique et lesquels ne le peuvent pas.