Trump dit qu’il est une cible dans l’enquête du 6 janvier et fait face à une première audience dans une affaire de documents classifiés

L’ancien président américain Donald Trump a déclaré mardi avoir reçu une lettre l’informant qu’il était la cible de l’enquête du ministère de la Justice sur les efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020, une indication qu’il pourrait bientôt être inculpé par les procureurs.

De nouvelles accusations fédérales, en plus des décomptes étatiques et fédéraux existants à New York et en Floride et une enquête distincte sur l’ingérence électorale en voie de conclusion en Géorgie, s’ajouteraient à la liste des problèmes juridiques pour Trump alors qu’il poursuit la nomination présidentielle républicaine de 2024.

Trump a révélé l’existence d’une lettre cible dans un message sur sa plateforme Truth Social, disant qu’il s’attend à être inculpé. Une telle lettre précède souvent un acte d’accusation et est utilisée pour informer les personnes faisant l’objet d’une enquête que les procureurs ont recueilli des preuves les liant à un crime.

Le but d’une lettre cible est d’informer un défendeur potentiel qu’il a le droit de comparaître devant le grand jury. Trump a déclaré dans son message qu’il avait eu « quatre jours très courts pour se présenter au Grand Jury, ce qui signifie presque toujours une arrestation et une inculpation ». Les assistants n’ont pas immédiatement répondu aux questions demandant des informations supplémentaires.

Un porte-parole de l’avocat spécial Jack Smith, dont le bureau mène l’enquête, a refusé de commenter.

Dans une autre enquête supervisée par l’avocat spécial, Trump a été inculpé le mois dernier de 37 chefs d’accusation fédéraux en relation avec des accusations de détention illégale de centaines de documents classifiés dans son domaine de Floride, Mar-a-Lago. Il a plaidé non coupable.

Une conférence préalable au procès dans cette affaire a été fixée mardi après-midi à Fort Pierce, en Floride. Trump, qui fait face à des accusations en vertu de la loi sur l’espionnage, n’est pas tenu d’y assister.

Pence, Giuliani parmi les personnes interrogées

Des experts juridiques ont déclaré que les accusations potentielles dans les événements au lendemain des élections de 2020 pourraient inclure un complot en vue de frauder les États-Unis et l’obstruction d’une procédure officielle, en l’occurrence la certification par le Congrès de la victoire électorale du président Joe Biden.

L’équipe de Smith a jeté un large filet dans son enquête sur les tentatives de Trump et de ses alliés de bloquer le transfert de pouvoir à Biden dans les jours qui ont précédé l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain, lorsque les loyalistes de Trump ont pris d’assaut le bâtiment. dans le but de perturber la certification des votes électoraux des États au Congrès.

L’avocat spécial Jack Smith quitte la tribune le 9 juin à Washington, DC, après avoir fait une brève annonce concernant les 37 accusations de crime auxquelles Trump fait face pour la mauvaise gestion de documents classifiés. (José Luis Magana/Associated Press)

Trump a été destitué par une Chambre dirigée par les démocrates pour incitation à l’insurrection à la suite de l’émeute. Trump a été acquitté au Sénat alors que les votes n’atteignaient pas la majorité des deux tiers, 57 des 100 sénateurs, dont sept républicains, votant pour la condamnation.

L’enquête de Smith s’est concentrée sur un large éventail d’efforts de Trump et de ses alliés pour le maintenir au pouvoir, y compris le rôle joué par les avocats dans la pression pour l’annulation des résultats, ainsi que sur les plans de listes de faux électeurs dans plusieurs États du champ de bataille remportés par Biden. soumettre de faux certificats électoraux au Congrès.

Les procureurs ont interrogé plusieurs responsables de l’administration Trump devant un grand jury à Washington, dont l’ancien vice-président Mike Pence, qui a été pressé à plusieurs reprises par Trump d’ignorer son devoir constitutionnel et de bloquer le décompte des votes électoraux au Congrès le 6 janvier.

Ils ont également interviewé d’autres conseillers de Trump, dont l’ancien avocat de Trump Rudy Giuliani, ainsi que des responsables électoraux locaux dans des États comme le Michigan et le Nouveau-Mexique, qui ont subi une campagne de pression de la part du président de l’époque pour annuler les résultats des élections dans leurs États. Un avocat de Giuliani, qui a participé à un entretien volontaire, a déclaré mardi qu’il n’avait pas reçu de lettre cible.

Les républicains au Congrès dénoncent un éventuel nouvel acte d’accusation

Trump reste le favori dominant du Parti républicain, malgré les actes d’accusation qui incluent accusations déposées à New York en avril, à la suite d’allégations, les dossiers commerciaux de l’organisation Trump ont été falsifiés après que des paiements en argent silencieux ont été versés à deux femmes qui ont revendiqué des relations extraconjugales avec lui.

Interrogé sur la lettre lors d’une conférence de presse en Caroline du Sud, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, le challenger le plus sérieux de Trump, a déclaré qu’il ne l’avait pas vue et « ne peut pas en parler », mais a livré sa critique la plus énergique à ce jour de Trump. inaction le 6 janvier.

« Je pense qu’il a été montré comment il était à la Maison Blanche et qu’il n’a rien fait pendant que les choses se déroulaient. Il aurait dû sortir avec plus de force », a déclaré DeSantis. Cependant, DeSantis a déclaré: « Mais essayer de criminaliser cela, c’est un tout autre problème. »

Asa Hutchinson, également candidat à la présidence, a réitéré dans un communiqué son appel à Trump pour qu’il se retire de la course, affirmant que ses actions « devraient le disqualifier pour qu’il ne soit plus jamais président ».

Trump devait se rendre dans l’Iowa mardi, où il enregistrait une mairie avec l’animateur de Fox News, Sean Hannity.

Alors que l’enquête de Smith est à distance du ministère de la Justice, des républicains tels que le président de la Chambre Kevin McCarthy et la membre du Congrès Marjorie Taylor Greene étaient parmi ceux qui citent la révélation de la lettre cible comme un exemple de ce qu’ils ont qualifié de politisation du ministère de la Justice de Biden.

Les procureurs de Géorgie mènent une enquête distincte sur les efforts déployés par Trump pour annuler sa défaite électorale dans cet État, la principale procureure du comté de Fulton, Fani Willis, ayant précédemment signalé qu’elle prévoyait d’annoncer des décisions d’inculpation le mois prochain.