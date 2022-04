Trump dit qu’il est un «joueur» approuvant JD Vance dans l’Ohio Primary: Gambling Away a GOP Sénat?

Malgré une pression intense pour choisir Josh Mandel ou Mike Gibbons, les deux leaders dans les sondages et les deux considérés comme les plus éligibles parmi un plus large éventail d’électeurs en novembre, comme l’a rapporté ce site hier, Trump a donné à JD Vance son approbation chérie pour le Primaire du Sénat républicain de l’Ohio. Encore une fois, Trump a placé la plus grande priorité du GOP, le contrôle majoritaire du Sénat américain, derrière la plus grande priorité de Trump, lui-même.

Selon le Washington Post, Trump a noté qu’en ce qui concerne son approbation, en particulier en Pennsylvanie, de Mehmet Oz (« Dr Oz »), Trump a déclaré : « Je suis un joueur ». À quoi Mitch McConnell pourrait dire: « Oui, quand vous ne jouez pas votre propre argent. » Mais, dans un sens, Trump joue beaucoup avec son propre argent (qu’il le sache ou non) parce qu’il ne fait pas que mettre son influence sur la table pour que tout le monde le voie, et peut-être le rejeter, il oppose des employés fidèles et des membres du RNC à l’un l’autre.

Les souvenirs pourraient s’étendre plus longtemps que le printemps jusqu’en novembre, surtout si les démocrates conservent le Sénat, peut-être même en remportant un siège ou deux en cours de route et les républicains ont besoin d’une unité totale en 2024.

« Le plus grand moyen de le vaincre est d’éliminer électoralement l’idée qu’il est le soutien le plus puissant du pays. Il l’est toujours, mais les agents intelligents doivent jouer contre lui dans les courses où il a fait des mentions stupides », a déclaré Alyssa Farah Griffin, ancienne directrice des communications de la Maison Blanche sous Trump, devenue critique.

On ferait bien de remplacer « le plus grand moyen » dans la phrase de Farah-Griffin par « le moyen le plus efficace » pour vaincre Trump car les démocrates n’ont rien à faire dans ce domaine particulier. Trump est trop occupé à aller à l’encontre de ce dont ont besoin les analyses intelligentes du GOP et les courtiers en électricité. Le GOP a remporté un poste de gouverneur très important en Virginie en 2021 en gardant Trump complètement hors de la course. En ce qui concerne les courses au Sénat de 2022, Trump continue de franchir la porte, organisant un rassemblement samedi prochain dans l’Ohio. La fréquentation des rassemblements a été en baisse, jusqu’à 10% de ce que ses rassemblements dans des endroits similaires attiraient auparavant. Ils pourraient s’avérer être des distractions embarrassantes.

Vu d’un point de vue typique de Trump, toute la rupture du zoo semble inévitable, jetant la carte du Sénat dans un désordre chaotique. Le GOP a dû faire face à une carte difficile au départ, mais qu’il aurait probablement pu surmonter s’il n’en avait pas été ainsi. Dans un autre monde, où Trump garde simplement la bouche fermée et en place à Mar-a-Lago, disant seulement qu’il veut que le GOP soit aussi fort que possible jusqu’en 2024, Mitch McConnell boirait probablement moins.

Bien sûr, c’était inévitable et les dégâts de Trump ne devraient pas être considérés comme limités aux trois grands énumérés ci-dessus. Par la poste :

Trump a été décrit par plusieurs conseillers comme déterminé à conserver son statut dominant dans le GOP – et croyant qu’il peut affecter les courses comme personne d’autre ne le peut. Il aime aussi soutenir les candidats, disent les conseillers, juste pour voir leur nombre baisser.

Quelque part à Washington, McConnell claque un autre coup.

Certes, chaque candidat en lice en 2022 préférerait le faire avec l’approbation de Trump que non. Si ses recommandations s’avéraient solides, cela pourrait entraîner certains des candidats les plus faibles, et c’est précisément le problème :

Dan Eberhart, un donateur républicain, a qualifié les avenants d’« idiots ». « Son objectif est de récompenser les sycophantes ou de perturber le panier de pommes », a-t-il déclaré.

Hein. Vraiment? Peut-être que certains républicains commencent à comprendre pourquoi les démocrates détestent Trump à un niveau dont nous ignorions peut-être l’existence. Quoi qu’il en soit, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Nous avons vu ce que les républicains sont prêts à faire pour gagner les élections présidentielles. Nous avons vu que contre toute évidence et bon sens, trop de politiciens du GOP sont plus que disposés à prendre des risques pour faire croire à leurs électeurs que Trump a gagné en 2020.

De nombreux démocrates pensent qu’il sera impossible d’obtenir un vainqueur démocrate à la présidentielle de 2024 par le biais d’un Sénat et d’une Chambre contrôlés par les républicains. Les républicains au niveau local trouveront des « fraudes », il y aura des électeurs suppléants « officiels ». Ces électeurs suppléants «officiels» seront reconnus (d’une manière ou d’une autre) par un GOP prêt à ignorer les normes, et ils lanceront la course à la Chambre, comme prévu en 2020, mais avec un meilleur plan. S’ils ont les deux maisons.

Tout ce que Trump parie pour rendre cette possibilité moins probable est une décision bienvenue. Félicitations à JD Vance, le prochain choix très risqué qui, si Trump « gagne » avec Vance, McConnell pourrait finir par perdre en novembre, ce qui est le test ultime du pouvoir de Trump.

Ce pourrait aussi être le test ultime de la force de ce pays en tant que démocratie. Malgré tous les obstacles, Trump reste à la table et finira par faire tapis avec la Constitution et les normes en jeu. Peut-être que les démocrates auront une main gagnante, grâce à ces paris antérieurs.