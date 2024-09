Trump dit qu’il est « moins enclin » à débattre à nouveau avec Harris — RT World News

L’ancien président a condamné ABC News pour avoir laissé Kamala Harris « dire tout ce qu’elle voulait »

L’ancien président américain Donald Trump a critiqué la « malhonnête » modération de son débat avec la vice-présidente Kamala Harris par ABC News, affirmant qu’il n’envisagerait un match revanche que s’il était organisé par « un réseau équitable ».

S’adressant à Sean Hannity, présentateur de Fox, juste après le débat de mardi soir, Trump a affirmé qu’il était sorti vainqueur de la rencontre. Informé par Hannity que Harris souhaitait apparemment un second débat, Trump a semblé rejeter l’idée.

« Elle le veut parce qu’elle a perdu » Trump l’a dit à Hannity. « Vous savez ce qui arrive quand vous êtes un boxeur professionnel et que vous perdez, vous voulez immédiatement un nouveau combat… peut-être que si c’était sur une chaîne équitable, je le ferais. »

Harris est largement considérée comme la gagnante du débat, Trump ayant du mal à repousser les attaques du vice-président, ainsi que des modérateurs David Muir et Linsey Davis. Selon un sondage éclair réalisé par CNN mardi soir, 63 % des téléspectateurs ont estimé que Harris avait surpassé Trump.















S’adressant à Fox News mercredi matin, Trump a critiqué le débat comme « totalement truqué » et appelé ABC le « l’organisation de presse la plus malhonnête ».

« Beaucoup de choses que j’ai dites ont été démenties, voire totalement démenties. » il a dit à Fox. « Mais elle pouvait dire tout ce qu’elle voulait. Mes propos étaient justes, mais ils vous corrigeraient. »

Trump a été interrompu à plusieurs reprises et vérifié par Muir et Davis tout au long du débat, par exemple lorsqu’il a affirmé que les migrants haïtiens sont « manger les animaux de compagnie » des habitants de l’Ohio. Alors que plusieurs habitants ont a témoigné Selon les informations recueillies par la police locale, des chats domestiques et des oiseaux sauvages sont mangés par les migrants, mais elle n’a reçu aucun rapport de tels incidents.

Harris n’a pas été vérifiée lorsqu’elle a lié à plusieurs reprises Trump au « Projet 2025 », un manifeste conservateur explicitement désavoué par l’ancien président. Elle n’a pas non plus été corrigée lorsqu’elle a affirmé que Trump avait déjà fait référence aux néonazis comme « des gens bien. » En réalité, Trump a dit qu’il y avait « des gens très bien des deux côtés » d’un rassemblement de droite à Charlottesville, en Virginie, en 2017, mais qu’il était « Je ne parle pas des néonazis ni des nationalistes blancs, car ils devraient être totalement condamnés. »

« Je serais moins enclin à [debate again] parce que nous avons passé une excellente soirée, Trump a déclaré à Fox mercredi, ajoutant encore : « Nous avons gagné le débat. »

Trump avait initialement demandé à Harris d’accepter trois débats : un organisé par Fox News le 4 septembre, un autre organisé par ABC le 10 septembre et un troisième organisé par NBC News à une date non confirmée. La campagne de Harris n’a accepté que le débat d’ABC, bien que Trump ait hésité à s’engager dans cette confrontation, accusant la chaîne de « ridicule et partial » couverture de lui.