Donald Trump a révélé qu’il prévoyait et s’était engagé à déposer dans le cadre du recours collectif récemment annoncé contre les sociétés Big Tech Facebook, Twitter et Google.

Après avoir annoncé qu’il serait le principal plaignant dans le procès contre les différentes sociétés de médias sociaux qui ont interdit ses comptes après l’émeute du 6 janvier au Capitole, Trump a développé son rôle dans le procès dans une interview avec Bill O’Reilly.

« Je l’attends avec impatience, en fait, » l’ancien président a déclaré, lorsqu’on lui a demandé de siéger pour une déposition dans le procès, ce qui signifiera répondre à des questions directes sur le jour de l’émeute du Capitole et faire face à l’accusation d’avoir incité à l’insurrection – une accusation des démocrates qui s’est transformée en un vote de destitution qui a finalement échoué au Sénat.





Trump a confirmé à O’Reilly qu’il aborderait de front le problème des émeutes du Capitole et qu’il se lancerait même dans les accusations de « fraude électorale ».

« J’adore parler de la fraude électorale », il a dit.

Trump et O’Reilly ont tous deux décrit la bataille juridique à venir comme une « guerre. »

« Tout est une guerre » a dit Trump. « Avec moi, la vie est une guerre.

Facebook, Twitter et Google, a ajouté l’ancien président, « peut-être en train de détruire notre nation ».

Trump a annoncé mercredi le procès contre les grandes entreprises technologiques et leurs PDG, dont Mark Zuckerberg de Facebook et Jack Dorsey de Twitter, du New Jersey mercredi. Financée par le groupe conservateur à but non lucratif America First Policy Institute, la poursuite vise à « arrêt immédiat » à la censure des utilisateurs par les entreprises de médias sociaux et « liste noire » eux à des fins politiques, arguant que cela viole les droits du premier amendement.

Selon Trump, ces entreprises sont devenues un « bras de censure de facto » du gouvernement, servant non seulement à diffuser ses informations essentielles, mais aussi à décider quels messages politiques étaient appropriés pour les utilisateurs à exprimer.





Sur l’émeute du Capitole et son rôle présumé dans celle-ci, Trump a de nouveau nié avoir incité à la violence et a déclaré que ce serait un « facile » cas à faire lorsqu’il est interrogé sous serment. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont été suspendus à la suite des émeutes, les différentes plateformes citant sa prétendue diffusion de désinformation et sa rhétorique agressive comme raison de son bannissement.

« À mon avis, ce sera un cas qui sera facile, et je pense que nous allons nous en sortir très, très bien. » a dit Trump. « Il y avait beaucoup de raisons pour que les gens [at the Capitol and] il a été injustement couvert par la presse, mais le rapport a été publié par le Congrès et il n’a même pas mentionné mon nom, encore moins quoi que ce soit d’autre, donc nous sommes en très bonne forme.

