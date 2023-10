Trump dit qu’il accepterait temporairement la présidence de la Chambre

L’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il accepterait temporairement la présidence de la Chambre des représentants, selon un rapport de Fox News.

Le représentant républicain Kevin McCarthy de Californie a été démis de ses fonctions de président mardi lors d’un vote bipartisan de la Chambre des représentants, à la suite d’une motion visant à quitter le fauteuil déposée par le représentant républicain Matt Gaetz de Floride. Après que certains membres de la Conférence républicaine de la Chambre des représentants ont appelé Trump à accepter la présidence, il a déclaré jeudi qu’il serait disposé à le faire pendant une courte période, jusqu’à ce que le parti puisse se mettre d’accord sur un remplacement permanent, selon un rapport. rapport par Fox News. (EN RELATION : Voici qui pourrait succéder à Kevin McCarthy en tant que prochain président de la Chambre)

« Ils m’ont demandé si je pouvais le prendre pendant une courte période pour le parti, jusqu’à ce qu’ils arrivent à une conclusion – je ne le fais pas parce que je le veux – je le ferai si nécessaire, s’ils ne peuvent pas prendre leur décision », a déclaré Trump. « Je ne le ferais que pour la fête. »

Si Trump devient président de la Chambre, la Chambre sera comme un rassemblement Trump tous les jours !! Ce serait la Maison MAGA !!! – Représentante Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) 5 octobre 2023

Trump a fait l’objet de pressions publiques de la part de la républicaine Marjorie Taylor Greene de Géorgie, l’une de ses plus proches alliées au Congrès, pour qu’il brigue le poste de président de la Chambre. principalement à travers des messages sur X. Le représentant républicain Troy Nehls du Texas a également appelé sur Trump pour devenir le président.

Trump a déjà reçu un vote pour le poste de conférencier en janvier de Gaetz au milieu d’une impasse entre McCarthy et les républicains conservateurs de la Chambre. La Constitution n’impose aucune qualification à la fonction de président, ce qui permet à Trump d’accepter ce poste s’il reçoit le soutien de la Chambre, qui compte actuellement une majorité républicaine de quatre sièges.

Si Trump assumait le rôle de président, il serait le deuxième président de l’histoire à occuper les deux fonctions après le président James K. Polk. Il serait également la première personne de ce type à occuper ce poste après avoir été président.

Trump est actuellement le principal candidat à l’investiture républicaine à la présidentielle. Jusqu’à présent, le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise, le président du comité judiciaire Jim Jordan et le président du comité d’étude républicain Kévin Hern ont annoncé leur candidature, la Conférence républicaine devant voter mercredi pour son candidat.

Le porte-parole de Jordan a dirigé la Daily Caller News Foundation vers une apparition dans les médias où il dit que « le président Trump veut être président ».

Scalise, Hern et le président pro tempore Patrick McHenry n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires du DCNF.

