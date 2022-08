Trump dit qu’il a “refusé de répondre aux questions” sous serment

NEW YORK –

Donald Trump a invoqué la protection du cinquième amendement contre l’auto-incrimination alors qu’il témoignait sous serment mercredi dans le cadre de la longue enquête civile du procureur général de New York sur ses relations commerciales, a déclaré l’ancien président américain dans un communiqué.

Environ une heure après son arrivée dans les bureaux du procureur général Letitia James à Manhattan, Trump a annoncé qu’il “avait refusé de répondre aux questions sur les droits et privilèges accordés à chaque citoyen en vertu de la Constitution des États-Unis”.

“J’ai demandé un jour : ‘Si vous êtes innocent, pourquoi acceptez-vous le cinquième amendement ?’ Maintenant, je connais la réponse à cette question”, indique le communiqué. “Lorsque votre famille, votre entreprise et toutes les personnes sur votre orbite sont devenues les cibles d’une chasse aux sorcières politiquement infondée soutenue par des avocats, des procureurs et les faux médias, vous n’avez pas le choix.”

Pendant plus de six heures dans l’immeuble de bureaux, Trump a utilisé Truth Social, la plate-forme de médias sociaux qu’il a fondée, pour revoir le décor – “très somptueux, beau et cher” – et pour suggérer que le procureur général perdait du temps à enquêter sur lui à la place. d’assister au crime à New York.

Le cortège de l’ex-président est parti peu avant 15h30, passant devant des dizaines de badauds qui s’étaient rassemblés derrière les barricades de la police.

Aussi bruyant que Trump ait été pour se défendre dans des déclarations écrites et sur la scène du rassemblement, les experts juridiques ont déclaré que répondre aux questions lors d’une déposition était risqué car tout ce qu’il disait pourrait potentiellement être utilisé contre lui dans une enquête criminelle parallèle menée par le procureur du district de Manhattan. Le cinquième amendement protège les personnes contre l’obligation de témoigner contre elles-mêmes dans une affaire pénale.

De plus, si l’enquête du procureur général débouche sur une affaire civile contre Trump et qu’elle est jugée, les jurés pourraient être informés qu’il a invoqué sa protection contre l’auto-incrimination.

Le professeur de droit de l’Université de New York, Stephen Gillers, s’est dit surpris que Trump l’ait fait, compte tenu de son expérience antérieure en matière de dépositions, un terme juridique désignant un témoignage sous serment qui n’est pas rendu au tribunal.

“Jouer avec des avocats lors de dépositions, tout en évitant de mentir, est quelque chose dont il est fier”, a déclaré Gillers. “Peut-être que ses avocats craignaient que son impétuosité ne le mette en péril.”

Trump a subi de nombreuses dépositions, datant de sa carrière de promoteur immobilier. Il a parfois semblé aimer donner des réponses : par exemple, il a dit qu’il était “heureux d’avoir eu l’occasion de dire mon point de vue” en octobre dernier dans un procès intenté par des manifestants qui disent que son agent de sécurité les a brutalisés devant la Trump Tower en 2015.

Cependant, Trump a invoqué le cinquième amendement pour refuser de répondre à 97 questions dans une déposition de divorce en 1990.

Des messages demandant des commentaires ont été laissés au bureau de James.

Les événements de mercredi se sont déroulés deux jours après que des agents du FBI ont fouillé le domaine Mar-a-Lago de Trump en Floride dans le cadre d’une enquête fédérale non liée pour savoir s’il avait pris des dossiers classifiés lorsqu’il a quitté la Maison Blanche.

L’enquête de New York est dirigée par James, une démocrate qui a déclaré dans des documents judiciaires que son bureau avait découvert des preuves “significatives” que la société de Trump avait trompé les prêteurs et les autorités fiscales sur la valeur d’actifs précieux comme les terrains de golf et les gratte-ciel.

La société, la Trump Organization, a même exagéré la taille du penthouse de Trump à Manhattan, affirmant qu’il était près de trois fois sa taille réelle – une différence de valeur d’environ 200 millions de dollars, a déclaré le bureau de James.

Trump a nié les allégations, affirmant que la recherche des meilleures évaluations est une pratique courante dans le secteur immobilier. Il a également accusé James, qui est noir, de racisme dans la poursuite de l’enquête.

En mai, le bureau de James a déclaré qu’il approchait de la fin d’une enquête contre Trump, son entreprise ou les deux. La déposition du républicain était l’une des rares pièces manquantes restantes.

Le procureur général pourrait décider d’intenter une action en justice demandant des sanctions financières contre Trump ou son entreprise, voire une interdiction de s’impliquer dans certains types d’entreprises.

Deux des enfants adultes de Trump, Donald Jr. et Ivanka, ont déposé ces derniers jours, ont déclaré deux personnes proches du dossier. Les personnes n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement et le faisaient sous le couvert de l’anonymat.

On ne sait pas si Ivanka Trump ou Donald Trump Jr. a invoqué le cinquième amendement. Eric Trump, leur frère, l’a fait plus de 500 fois lors d’une déposition dans la même enquête en 2020, selon des documents judiciaires.

Les gens n’ont généralement pas le droit constitutionnel d’éviter les questions dans une poursuite civile, mais l’équipe juridique de Trump a combattu la tentative de James de l’interroger pendant des mois, arguant que l’enquête parallèle du procureur de district créait un risque que Trump puisse faire face à des accusations criminelles. Les avocats du bureau de James ont participé à cette enquête criminelle.

Le juge de Manhattan, Arthur Engoron, a statué que le bureau de James avait “le droit manifeste” d’interroger Trump et d’autres dirigeants de son entreprise – bien que Trump ait également le droit de refuser de répondre aux questions en raison de l’affaire pénale.

Cette enquête criminelle avait semblé progresser vers une éventuelle inculpation pénale, mais s’est bloquée après qu’un nouveau procureur de district, Alvin Bragg, un démocrate, a pris ses fonctions en janvier. Un grand jury qui avait entendu des preuves a été dissous. Le procureur en chef qui s’occupait de l’enquête a démissionné après que Bragg ait soulevé des questions en interne sur la viabilité de l’affaire.

Bragg a déclaré que son enquête se poursuivait.

L’enquête du procureur de district a déjà conduit à des poursuites pénales contre l’organisation Trump et son chef des finances de longue date, Allen Weisselberg, qui sont accusés de fraude fiscale liée aux avantages sociaux offerts par l’entreprise.

Weisselberg et les avocats de la société doivent comparaître vendredi devant le tribunal pour faire valoir que l’affaire devrait être classée.

Balsamo et Sisak ont ​​rapporté de Washington. Les journalistes d’Associated Press Jill Colvin et Jennifer Peltz à New York ont ​​contribué à ce rapport.