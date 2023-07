Trump dit qu’il a été informé qu’il est la cible de l’enquête américaine sur les efforts visant à annuler les élections de 2020 – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – L’ancien président Donald Trump a déclaré mardi qu’il avait reçu une lettre l’informant qu’il était la cible de l’enquête du ministère de la Justice sur les efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020, une indication qu’il pourrait bientôt être inculpé. par les procureurs fédéraux.

Trump a fait cette affirmation dans un message sur sa plateforme Truth Social, affirmant qu’il avait reçu la lettre cible alors qu’il était avec sa famille dimanche soir. Une telle lettre peut précéder un acte d’accusation et est utilisée pour informer les individus que les procureurs ont des preuves les liant à un crime; Trump en a reçu un avant d’être inculpé le mois dernier dans une enquête distincte sur la mauvaise gestion de documents classifiés.

Un porte-parole de l’avocat spécial Jack Smith, dont le bureau mène l’enquête, a refusé de commenter.

Les procureurs ont jeté un large filet dans leur enquête sur les tentatives de Trump et de ses alliés de bloquer le transfert de pouvoir au démocrate Joe Biden.

Trump, qui est actuellement le premier favori pour la nomination républicaine, doit se rendre dans l’Iowa mardi, où il enregistre une mairie avec l’animateur de Fox News, Sean Hannity.

Les procureurs de Géorgie mènent une enquête distincte sur les efforts de Trump pour annuler sa loi électorale dans cet État, le principal procureur du comté de Fulton signalant qu’elle prévoit d’annoncer des décisions d’inculpation dans les premières semaines depuis dimanche.

Dans son message, Trump a écrit qu ‘ »ils m’ont maintenant effectivement inculpé trois fois … avec un quatrième probablement venant d’Atlanta » et a ajouté en majuscules, « Cette chasse aux sorcières est une question d’ingérence électorale et d’une complète et totale (politique ) la militarisation des forces de l’ordre ! »

Trump a été inculpé le mois dernier de 37 chefs d’accusation l’accusant d’avoir conservé illégalement des centaines de documents classifiés dans son domaine de Floride, Mar-a-Lago. Il a plaidé non coupable. Une conférence préalable au procès dans cette affaire a été fixée mardi à Fort Pierce, en Floride.

La rédactrice de l’Associated Press, Jill Colvin à New York, a contribué à ce rapport.