Trump dit qu’il a été inculpé dans l’enquête sur les documents classifiés de Mar-a-Lago

L’ancien président Donald Trump fait maintenant face à sa deuxième inculpation – cette fois, de la part du gouvernement fédéral.

Trump a annoncé dans des messages sur Truth Social jeudi soir que le gouvernement avait informé ses avocats qu’il avait été inculpé et qu’il devrait se présenter au palais de justice fédéral de Miami mardi après-midi. Le New York Times a confirmé l’acte d’accusation, citant plusieurs personnes proches du dossier.

L’acte d’accusation lui-même et ses accusations spécifiques n’ont pas encore été publiés, mais Trump a écrit qu’il était « apparemment sur le canular des boîtes » – ce qui signifie, l’enquête de l’avocat spécial Jack Smith sur Trump pour les documents classifiés détenus à Mar-a-Lago, qui selon à plusieurs rapports était sur le point d’obtenir une décision d’inculpation. CNN et le Times signalé que Trump a été inculpé de sept chefs d’accusation.

Des quatre enquêtes criminelles sur Trump en cours, ce serait la deuxième à entraîner des accusations, après la poursuite par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, de Trump pour falsification de documents commerciaux.

Smith enquête également sur la tentative de Trump de rester en fonction après avoir perdu l’élection présidentielle de 2020, mais cette enquête n’a pas encore abouti à des accusations. Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, enquête également sur la tentative de Trump d’annuler la victoire de Joe Biden en Géorgie.

Le fait clé au centre de l’affaire Mar-a-Lago est assez clair : Trump avait classé des documents à Mar-a-Lago au moment de cette perquisition qui étaient la propriété du gouvernement américain, et qui n’avaient pas été restitués à le gouvernement malgré les demandes et les citations à comparaître.

Mais bon nombre des grandes questions restent un mystère : pourquoi Trump a-t-il conservé les documents ? Qu’est-il arrivé aux documents pendant qu’il les avait ? Quelle est la preuve qu’il savait qu’il enfreignait la loi ? Et a-t-il sciemment tenté de tromper le gouvernement sur la question de savoir s’il avait encore des documents classifiés – quelque chose qui pourrait l’exposer à une accusation d’entrave à la justice ?

Le contexte de l’enquête sur les documents classifiés

Quelques mois après le départ de Trump en 2021, les Archives nationales – l’agence fédérale chargée de conserver les archives gouvernementales – ont contacté ses avocats. Certains documents officiels, qui avaient été conservés dans la résidence de Trump à la Maison Blanche dans deux douzaines de boîtes, manquaient désormais à l’appel.

Un long va-et-vient entre Trump et les Archives s’ensuivit, et finalement, en janvier 2022, Trump accepta de restituer 15 boîtes de documents qu’il gardait à Mar-a-Lago. Il aurait personnellement supervisé les documents qui seraient retournés et voulait publier une déclaration disant qu’il avait rendu tout ce que les Archives avaient demandé. Mais ses propres conseillers ne l’ont pas cru et la déclaration n’a jamais été publiée.

Puis, lorsque les responsables des Archives ont examiné le matériel restitué, ils ont découvert 184 documents classifiés, ce qui les a amenés à se demander si la sécurité nationale avait été compromise. Les responsables n’étaient pas non plus convaincus que Trump avait vraiment tout rendu. C’est alors que les Archives ont demandé au ministère de la Justice de s’impliquer.

Un autre va-et-vient de plusieurs mois avec l’équipe de Trump s’en est suivi, impliquant cette fois des responsables du DOJ et du FBI. Au printemps 2022, des responsables du ministère de la Justice ont assigné Trump à comparaître pour tous les documents restants, rendant leur demande désormais juridiquement contraignante.

Pourtant, Trump a continué à vouloir conserver certains documents. En juin 2022, des enquêteurs du DOJ se sont rendus à Mar-a-Lago pour s’entretenir avec l’équipe de Trump; l’ancien président lui-même s’est brièvement arrêté. L’équipe a montré aux enquêteurs où certains dossiers restants étaient conservés, mais ils ont soutenu qu’il n’y en avait plus classifié records dans le peloton. L’un des avocats de Trump, Evan Corcoran, a remis au gouvernement une lettre – signée par une autre avocate, Christina Bobb – affirmant que Mar-a-Lago avait été fouillé avec diligence et que tous les dossiers classifiés restants avaient été restitués.

Le gouvernement avait des raisons de croire le contraire. Ils ont rapidement obtenu des images de surveillance de Mar-a-Lago qui montraient des boîtes de documents en train d’être déplacées de la zone de stockage. Ils pensaient que des documents classifiés restaient probablement sur les lieux.

Les enquêteurs ont discuté de la question de savoir si le FBI devait procéder à une perquisition inopinée de la propriété, certains responsables du FBI étant réticents et des responsables du MJ étant favorables, selon un rapport du Washington Post.

Le DOJ a réussi – et la perquisition de Mar-a-Lago a eu lieu en août 2022, électrisant le monde politique.

Comment les procureurs fédéraux ont monté leur dossier

Les procureurs ont ensuite affirmé avoir trouvé plus de 100 documents avec des marques de classification lors de la recherche de Mar-a-Lago – et ils ont même inclus une photo dans un dossier judiciaire.

Mais exactement ce qu’ils ont trouvé est resté un mystère – parce que, eh bien, l’information est classifiée. Le Post a rapporté que certains documents contenaient « des renseignements hautement sensibles concernant l’Iran et la Chine », y compris une description des programmes de missiles de l’Iran. Certains rapports ont mentionné l’intérêt des enquêteurs pour une «carte» parmi les documents. Le gouvernement a également exprimé sa crainte que ces informations ne compromettent les sources humaines de renseignement.

Avec peu d’informations concrètes, le monde politique était en proie à des spéculations sur ce que Trump aurait pu faire. Vendait-il des documents classifiés au plus offrant ? Essayait-il de faire chanter « l’État profond » ? Ces théories n’ont jamais été étayées par des preuves, mais un rapport du Washington Post selon lequel des agents recherchaient des « documents nucléaires » suggérait qu’il s’agissait en effet de choses monumentales.

Pourtant, un article ultérieur du Post suggérait que les théories les plus inquiétantes et spéculatives sur les raisons pour lesquelles Trump conservait des documents classifiés n’étaient pas fondées, aux yeux des enquêteurs. Ils en sont venus à croire, au lieu de cela, que son motif était « en grande partie son ego et le désir de conserver les matériaux comme trophées ou souvenirs », selon le Post. Bien sûr, cela ne le tirerait pas d’affaire pour avoir enfreint la loi sur les informations classifiées – de nombreux «accumulateurs» de ce type ont été poursuivis.

Le mandat utilisé pour la perquisition de Mar-a-Lago citait trois crimes qui auraient pu être commis : la violation de la loi sur l’espionnage (qui criminalise la conservation ou la divulgation abusive d’informations sur la défense nationale), la dissimulation de dossiers gouvernementaux et la dissimulation de dossiers pour entraver une enquête.

Au fur et à mesure que l’enquête se poursuivait – à partir de novembre 2022, sous la direction de l’avocat spécial Jack Smith – l’accent a de plus en plus été mis sur le dernier d’entre eux : l’obstruction.

Les procureurs de Smith ont obtenu de nombreux témoignages sur ce qui a été fait exactement avec les documents à Mar-a-Lago, et ils se sont finalement concentrés sur le rôle de l’un des avocats de Trump : Corcoran. Il avait donné au gouvernement la fausse assurance avant la perquisition que Mar-a-Lago avait été fouillé avec diligence et qu’aucun document classifié n’y restait.

L’équipe de Smith aurait obtenu des preuves que Corcoran avait fait cela parce que Trump lui avait menti. Donc, ils voulaient obtenir le récit de Corcoran sur ce qui s’était passé. Pour ce faire, ils ont fait valoir devant un juge que le secret professionnel de l’avocat ne s’appliquait pas, en raison de l' »exemption pour fraude criminelle » – que l’avocat avait été utilisé par le client pour commettre un crime.

Le juge, et un panel d’appel ultérieur, étaient d’accord avec Smith et ont statué que Corcoran devait effectivement témoigner. Il l’a fait en mars et a également remis un long mémo vocal dans lequel il récapitulait les discussions internes de l’équipe Trump.

Les enquêteurs se sont également renseignés sur d’autres questions – par exemple si Trump a montré aux donateurs une carte contenant des informations de renseignement sensibles et une piscine se drainant à Mar-a-Lago qui a inondé une pièce avec des serveurs pour les images de surveillance de la propriété.

Il y a eu une boule de neige lorsque la nouvelle a éclaté en janvier que des documents classifiés avaient également été trouvés au domicile du président Joe Biden et dans un bureau qu’il avait utilisé pendant l’administration Trump – et un autre torsion quand il a été signalé que de tels documents avaient également été trouvés au domicile de Mike Pence. (L’enquête Pence a depuis été close.)

Le procureur général Merrick Garland a nommé un avocat spécial pour enquêter sur l’affaire Biden, mais il semble y avoir des différences majeures entre les deux situations. Beaucoup plus de documents étaient en cause dans l’affaire Trump, et pour autant que nous sachions, l’équipe de Biden a coopéré avec les enquêteurs et a remis les documents rapidement, contrairement à Trump.

Des fuites récentes ont révélé des preuves dans l’affaire – mais l’acte d’accusation n’a pas encore été publié

Dans les jours qui ont précédé l’annonce de l’acte d’accusation de jeudi, une série d’histoires ont été divulguées avec de nouvelles révélations sur les preuves obtenues par Smith.

La semaine dernière, CNN a rapporté que Smith avait une cassette de 2021 dans laquelle Trump affirmait avoir en sa possession un document classifié lié à l’Iran, mais qu’il n’était pas en mesure de le publier.

C’est important parce que les alliés de Trump ont lancé une défense douteuse selon laquelle il avait déjà utilisé ses pouvoirs présidentiels pour déclassifier tous les documents en question. Son commentaire sur la bande pourrait être interprété comme suggérant le contraire.

Puis, le week-end dernier, le New York Times a révélé que Smith avait obtenu un mémo vocal détaillé dans lequel un avocat de Trump racontait les délibérations privées de l’équipe. Et lundi, un autre rapport de CNN a révélé que les procureurs avaient des soupçons au sujet d’une vidange de piscine à Mar-a-Lago qui a inondé une pièce avec des serveurs pour les images de surveillance de la propriété.

Les deux soulèvent la question de savoir si Smith pense qu’il y a eu un complot pour retenir des documents classifiés et des preuves du gouvernement – ​​et s’il a des preuves que Trump l’a ordonné.

De nombreuses intrigues se sont également concentrées sur l’ancien chef de cabinet de Trump, Mark Meadows. Mardi, le New York Times a rapporté que Meadows avait témoigné devant au moins un des grands jurys de Smith (il avait un grand jury distinct se concentrant sur la tentative de Trump de renverser les résultats des élections de 2020). Mais exactement ce que Meadows a dit était inconnu. Et l’intrigue se poursuivra jusqu’à ce que nous ayons un meilleur aperçu de l’acte d’accusation lui-même et de ses charges spécifiques.