Trump dit que Twitter “est désormais entre les mains saines” d’Elon Musk

Elon Musk, à gauche, et Wendell P. Weeks, au centre, écoutent le président Donald Trump lors de sa rencontre avec des chefs d’entreprise à la Maison Blanche le lundi 23 janvier 2017 à Washington, DC.

de Twitter L’utilisateur interdit le plus célèbre, l’ancien président Donald Trump, a applaudi la nouvelle propriété de la plate-forme sous le milliardaire Elon Musk, qui avait précédemment déclaré qu’il ne croyait pas aux suspensions permanentes.

“Je suis très heureux que Twitter soit désormais entre de bonnes mains et ne soit plus dirigé par des fous et des fous de la gauche radicale qui détestent vraiment notre pays”, a écrit Trump sur son compte Truth Social, une plateforme de type Twitter gérée par Trump Media. & Groupe technologique.

L’ancien président n’a pas évoqué l’éventualité d’un retour à la plateforme. Musk a déclaré qu’il lèverait la suspension permanente de Trump, que Twitter a installée à la suite de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain après que ses dirigeants craignaient que de nouvelles violences ne découlent de ses tweets. Musk a déclaré qu’il était favorable à des mesures plus temporaires.

Trump, pour sa part, a déclaré il y a des mois qu’il ne reviendrait pas sur la plate-forme même si Musk annulait l’interdiction. Il a commencé son message vendredi en vantant les mérites de Truth Social et en affirmant sans preuves ni précisions que la plateforme “avait plus de chiffres” la semaine dernière “que toutes les autres plateformes, y compris TikTok, Twitter, Facebook et les autres”.

“Twitter doit maintenant travailler dur pour se débarrasser de tous les bots et faux comptes qui lui ont fait si mal”, a écrit Trump vendredi. “Ce sera beaucoup plus petit, mais mieux.”

