Le président Donald Trump a déclaré que les membres du personnel de la Maison Blanche ne devraient pas recevoir le premier accès au vaccin COVID-19 « à moins que cela ne soit spécifiquement nécessaire » à la suite d’un rapport selon lequel ceux qui travaillent près du président seraient vaccinés dès cette semaine avant le grand public.

«Les personnes travaillant à la Maison Blanche devraient recevoir le vaccin un peu plus tard dans le programme, sauf si cela est spécifiquement nécessaire. J’ai demandé que cet ajustement soit fait », a tweeté Trump dimanche soir.

Le président a déclaré qu’il prendrait lui-même le vaccin au «moment opportun».

«Je ne suis pas censé prendre le vaccin, mais j’ai hâte de le faire au moment opportun. Je vous remercie!’ il ajouta.

Son tweet faisait suite à un rapport selon lequel les membres du personnel de haut rang de la Maison Blanche qui travaillent étroitement avec Trump seraient parmi les premiers à recevoir le vaccin, tandis que sa distribution publique est limitée aux agents de santé de première ligne et aux personnes dans les maisons de retraite et de longue durée. établissements de soins de longue durée.

Les premiers camions transportant le vaccin contre le coronavirus de Pfizer sont sortis dimanche de l’usine de fabrication du Michigan en direction des hôpitaux et d’autres sites à travers le pays.

Pfizer a déclaré que les premières expéditions fourniront trois millions de doses à 64 États, territoires américains et grandes villes, ainsi qu’à cinq agences fédérales à travers le pays.

Des sources proches des plans de distribution ont déclaré que donner le vaccin en premier aux responsables de l’aile ouest était une tentative d’empêcher d’autres responsables de Trump de contracter le virus au cours de ses dernières semaines en fonction après qu’une bande de dirigeants, dont Trump et la première dame Melania, l’aient contracté plus tôt cette année. , selon le New York Times.

Une source a déclaré que l’espoir était finalement de vacciner tous ceux qui travaillent à la Maison Blanche, à commencer par les personnes les plus âgées qui travaillent autour du président.

Ces distributions peuvent maintenant changer selon la directive de Trump.

De hauts responsables, comme le Dr Anthony Fauci, étaient sur la liste pour recevoir le vaccin à la suite de membres du personnel de haut rang de Trump, a déclaré un responsable à CNN.

Il n’était pas immédiatement clair combien de fonctionnaires se verraient offrir le vaccin au départ et si Trump ou Pence l’obtiendraient.

Le chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, a été testé positif au COVID-19 le 5 novembre. Il a été testé positif deux jours après avoir passé du temps à la Maison Blanche avec la famille de Trump le soir des élections.

La fille de Donald Trump, Ivanka, et son mari Jared Kushner, qui sont tous deux conseillers du président, pourraient être parmi les premiers à recevoir le vaccin

L’administration Trump entreprend le programme de vaccination dans le cadre de la continuité fédérale des plans gouvernementaux, ont déclaré des responsables.

« Les hauts fonctionnaires des trois branches du gouvernement recevront des vaccinations conformément à la continuité des protocoles gouvernementaux établis dans la politique exécutive », a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Ullyot, dans un communiqué.

« Le peuple américain doit avoir la certitude qu’il reçoit le même vaccin sûr et efficace que les hauts fonctionnaires du gouvernement des États-Unis sur les conseils des professionnels de la santé publique et des dirigeants de la sécurité nationale », a ajouté le communiqué.

Dimanche, les employés d’UPS déplacent l’un des deux conteneurs d’expédition contenant les premières expéditions du vaccin Pfizer et BioNTech COVID-19 sur une rampe à UPS Worldport à Louisville, Kentucky

Les boîtes contenant les premières expéditions du vaccin Pfizer et BioNTech COVID-19 sont déchargées des conteneurs de transport aérien chez UPS Worldport dimanche à Louisville, Kentucky

Les expéditions de vaccins de Pfizer sont échelonnées, arrivant d’abord dans 145 centres de distribution lundi, avec 425 sites supplémentaires recevant des expéditions d’ici mardi.

On ne sait pas combien de doses seront allouées à la Maison Blanche ou combien sont nécessaires car de nombreux membres du personnel ont déjà eu le virus et se sont rétablis.

Les responsables de la santé disent que les premiers vaccins devraient être prioritaires pour les agents de santé à la pointe de la pandémie et les personnes à haut risque comme les personnes âgées.

Cependant, la réaction aux déploiements de vaccins à la Maison Blanche a été partagée.

Certains responsables de Trump ont déclaré qu’ils étaient impatients de prendre le vaccin et d’autres ont exprimé leur inquiétude qu’il pourrait envoyer le mauvais message et pourrait donner l’impression que les membres du personnel de Trump se faisaient vacciner pour protéger le président, même s’il s’est déjà rétabli du virus et s’est vanté qu’il « immunitaire’.

Depuis le début de la pandémie, la Maison Blanche a connu plusieurs épidémies de coronavirus alors que le président dénonçait les verrouillages d’État, organisait des rassemblements bondés et bafouait le port d’un masque à plusieurs endroits.

De la fin septembre au début octobre, Trump et Melania et une demi-douzaine de conseillers ont été testés positifs pour le virus.

Quelques semaines plus tard, une épidémie parmi le chef de cabinet du vice-président Mike Pence, Marc Short, et d’autres membres du personnel a attrapé le virus.

Après la soirée électorale de Trump, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a engagé COVID-19 ainsi que d’autres conseillers de Trump.

L’administration Trump a minimisé à plusieurs reprises la gravité du virus, affirmant parfois qu’il « disparaîtra », même s’il y a eu plus de 16 millions de cas de virus et plus de 297000 décès.

Le vaccin Pfizer nécessite deux doses administrées à trois semaines d’intervalle, ce qui signifie que les responsables de l’administration Trump recevraient le dernier vaccin quelques semaines avant de quitter leurs fonctions.

Le plan de vaccination de l’administration Trump pourrait s’avérer être une aubaine pour son successeur, car les assistants du président élu Joe Biden ont discuté du moment et de la manière dont il devrait recevoir le vaccin et de l’élaboration de plans pour renforcer les garanties antivirus dans l’aile ouest pour maintenir Démocrate de 78 ans en bonne santé.