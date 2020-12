Le président Donald Trump a déclaré dimanche que son avocat personnel Rudy Giuliani avait été testé positif pour le coronavirus.

L’avocat est le dernier dans le cercle intime de Trump à contracter la maladie qui sévit maintenant aux États-Unis.

L’ancien maire de New York, âgé de 76 ans, a beaucoup voyagé dans les États du champ de bataille ces derniers jours et semaines dans le but d’aider Trump à subvertir sa perte électorale.

À de nombreuses reprises, il a rencontré des fonctionnaires pendant des heures sans porter de masque.

Trump, qui a confirmé le test positif de Giuliani dans un tweet dimanche après-midi, lui a souhaité un prompt rétablissement.

« Guérissez bientôt Rudy, nous continuerons !!! » Trump a écrit.

Giuliani n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, a déclaré AP.

L’avocat a assisté jeudi à une audience au Capitole de Géorgie où il est resté sans masque pendant plusieurs heures. Plusieurs sénateurs d’État, tous républicains, n’ont pas non plus porté de masques lors de l’audience.

Mercredi soir, Giuliani était à Lansing, Michigan, pour témoigner lors d’une audience législative très inhabituelle de 4 heures et demie au cours de laquelle il a poussé les législateurs républicains à ignorer la certification de la victoire de Joe Biden dans le Michigan et à nommer des électeurs pour Trump.

Il ne portait pas de masque, pas plus que l’avocate Jenna Ellis, qui était assise à côté de lui. À un moment donné, il a demandé à l’un de ses témoins – une employée électorale de Detroit – si elle accepterait de retirer son masque.

Le sénateur de l’État de Géorgie, Jen Jordan, un démocrate qui a assisté à l’audience de jeudi, a exprimé son indignation après avoir appris le diagnostic de Giuliani.

«Je ne savais pas que la menace de mort la plus crédible que j’ai rencontrée la semaine dernière était l’avocat de Trump», a tweeté Jordan. «Giuliani – sans masque, dans une salle d’audience bondée pendant 7 heures. Dire que je suis livide serait trop gentil.

Le diagnostic intervient plus d’un mois après que Trump a perdu sa réélection et plus de deux mois après que Trump lui-même a été atteint du virus début octobre.

Depuis lors, une vague de responsables de l’administration et d’autres personnes présentes sur l’orbite de Trump ont également été testées positives pour le COVID-19, notamment le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows et Ben Carson, le secrétaire au logement et au développement urbain.

L’épouse du président, Melania Trump, et son fils adolescent, Barron Trump, ont également été infectés par le virus.

Le mois dernier, le fils de Giuliani, Andrew Giuliani, assistant spécial de Trump, a déclaré qu’il avait été testé positif au coronavirus.

«Je ressens des symptômes légers et je suis tous les protocoles appropriés, y compris la mise en quarantaine et la recherche des contacts», a déclaré le jeune Giuliani dans un tweet du 20 novembre révélant son test positif au COVID-19.