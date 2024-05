Trump dit que Poutine libérera le journaliste du WSJ s’il est élu

Donald Trump a affirmé que sa relation particulièrement privilégiée avec le président russe Vladimir Poutine lui permettrait d’obtenir la libération d’Evan Gershkovich, l’américain. le journal Wall Street journaliste détenu en Russie depuis plus d’un an pour espionnage, ce que son journal et l’administration Biden nient avec véhémence.

Le candidat présumé du Parti républicain à la présidentielle a écrit du jour au lendemain sur sa plateforme Truth Social que Gershkovich « sera libéré presque immédiatement après les élections, mais certainement avant que je prenne mes fonctions », affirmant que sa victoire hypothétique aux élections de novembre garantirait que le journaliste serait « À LA MAISON, EN SÉCURITÉ ». , ET AVEC SA FAMILLE. « Vladimir Poutine, président de la Russie, fera cela pour moi, mais pas pour quelqu’un d’autre, et NOUS NE PAYERONS RIEN ! » il ajouta.

Tout comme sa promesse de mettre fin à la guerre russe en Ukraine un jour après son retour à la Maison Blanche, son prétendu plan visant à libérer Gershkovich n’était accompagné d’aucun détail sur la manière dont cela se produirait réellement.

Le Kremlin a également rapidement nié que Poutine ait eu des contacts avec Trump à propos de cette affaire. « Poutine, naturellement, n’a aucun contact avec Donald Trump ici », a déclaré jeudi à la presse le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, selon le journal russe. Interfax agence de presse.

Peskov a néanmoins semblé s’en prendre à l’affirmation publique et confiante de Trump. Au sujet de la libération des prisonniers, Peskov a déclaré : « Nous pouvons dire que ces contacts doivent se dérouler dans le silence le plus total et dans la plus grande discrétion. » Il a ajouté que la discrétion est « le seul moyen » pour que de tels pourparlers « puissent être efficaces ».

Gershkovich a été arrêté lors d’un voyage de reportage dans la ville d’Ekaterinbourg en mars 2023. Il est depuis placé en détention provisoire en raison d’allégations d’espionnage qui ont été vigoureusement niées par le ministère. Journal et le gouvernement américain, qui le considère comme détenu à tort.

« À ce jour, la Russie n’a fourni aucune preuve d’actes répréhensibles pour une raison simple : Evan n’a rien fait de mal », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué de mars. déclaration marquant l’anniversaire de l’arrestation de Gershkovich. Il a ajouté que les États-Unis « restent déterminés » à ramener le journaliste chez lui avec Paul Whelan, l’ancien marine américain emprisonné en Russie après avoir été reconnu coupable d’espionnage.

On ne sait pas exactement dans quelle mesure l’administration Biden est sur le point de garantir la liberté de Gershkovich. Dans son entretien de février avec Tucker Carlson, Poutine a déclaré qu’il pensait qu’un accord « pouvait être conclu », citant le succès des accords d’échange de prisonniers conclus avec les pays occidentaux. Il a laissé entendre qu’en échange de la libération de Gershkovich, il cherchait à obtenir la libération de Vadim Krasikov, un assassin ayant des liens avec le service de sécurité russe du FSB, emprisonné en Allemagne pour le meurtre en 2019 d’un commandant tchétchène dans un parc de Berlin.

Un allié du défunt militant de l’opposition russe Alexeï Navalny a également affirmé en février qu’un accord d’échange visant à libérer Navalny et deux Américains en était à sa « phase finale » peu avant la mort de Navalny dans une colonie pénitentiaire de l’Arctique. Elle n’a pas précisé quels Américains étaient inclus dans l’accord proposé, bien que l’administration Biden ait déclaré qu’elle s’efforçait à l’époque de libérer Whelan et Gershkovich.

Le Daily Beast a contacté le Journal pour commentaire.