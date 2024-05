Trump dit que Poutine libérera le journaliste détenu Evan Gershkovich « pour moi, mais pas pour quelqu’un d’autre »

L’ancien président Donald Trump s’est montré peu intéressé par le sort d’un journaliste américain actuellement détenu par le gouvernement russe pour des accusations douteuses d’espionnage. Mais jeudi à 1h30 du matin, le candidat républicain a décroché son téléphone et affirmé que le Kremlin ne libérerait Evan Gershkovich que s’il remportait les élections de 2024.

« Vladimir Poutine, le président de la Russie, fera cela pour moi, mais pas pour n’importe qui d’autre », a déclaré Trump. posté sur son site Web, Truth Social. Le dictateur russe accepterait de le faire en échange de « rien », a-t-il déclaré, ajoutant que la libération interviendrait « après les élections, mais certainement avant mon entrée en fonction ».

Gershkovich, 32 ans, est un journaliste du Wall Street Journal qui a été arrêté par les autorités russes en mars 2023 pour espionnage. Plus d’un an plus tard, aucune preuve n’a été présentée pour étayer cette affirmation.

Trump a entretenu des relations chaleureuses avec le gouvernement russe après que celui-ci ait soutenu sa campagne de 2016. Interrogé sur le cas de Gerskhovich dans une interview accordée au magazine Time en avril, Trump a déclaré que cette relation l’aiderait à obtenir la libération du journaliste. « Poutine va le libérer », a déclaré Trump, après avoir expliqué qu’il n’avait pas commenté l’affaire « parce que j’ai beaucoup de choses sur lesquelles je travaille ».

« Je m’entends très bien avec Poutine », a déclaré Trump, « mais le journaliste devrait être libéré et il le sera. Je ne sais pas s’il sera libéré sous Biden. »

Trump avait déjà attaqué le président Joe Biden pour avoir obtenu la libération d’un autre prisonnier américain en Russie, la star de la WNBA Brittney Griner, qu’il a décrit comme une « personne gâtée » et « un basketteur qui déteste ouvertement notre pays ». À l’époque, il avait affirmé qu’il aurait obtenu la libération d’un autre prisonnier, l’ex-marine Paul Whelan, sans avoir à échanger un prisonnier russe, affirmant qu’il « aurait été libéré sur demande ».