Trump dit que Netanyahu nous a « laissé tomber » avant la frappe aérienne de 2020 qui a tué un haut général iranien

MIAMI (AP) — L’ancien président Donald Trump a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de l’avoir trahi juste avant que les États-Unis ne tuent un haut général iranien en 2020, rompant ainsi le soutien uniforme du champ primaire républicain à Israël alors qu’il répond à l’attaque meurtrière du Hamas. .

Les commentaires de Trump lors d’un rassemblement à West Palm Beach, en Floride, mercredi, ont été rapidement dénoncés par l’un des alliés de Netanyahu et par plusieurs républicains opposés à Trump, dont le gouverneur de Floride Ron DeSantis, un rival de 2024.

La plupart des dirigeants américains se sont alignés derrière Israël après une invasion sur plusieurs fronts du Hamas qui, selon le président Joe Biden, était le jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis l’Holocauste. Au moins 2 500 personnes sont mortes, tant du côté israélien que palestinien.

Trump, l’un des premiers favoris pour l’investiture présidentielle du GOP, a déclaré lors du rassemblement que ses prières allaient avec Israël et s’est engagé à se tenir aux côtés du pays et à ne pas le laisser échouer – avant de décrire une « mauvaise expérience » avec ses dirigeants.

« Israël allait faire cela avec nous, et cela était planifié et y travaillait depuis des mois », a-t-il déclaré à propos de la coordination visant à tuer le général Qassem Soleimani, le chef de la force d’élite iranienne Quds. « Nous avions tout prévu, et la nuit avant que cela n’arrive, j’ai reçu un appel m’informant qu’Israël ne participerait pas à cette attaque. »

« Personne n’a entendu cette histoire auparavant », a déclaré Trump. « Ils ne nous ont pas dit pourquoi. »

« Je n’oublierai jamais que Bibi Netanyahu nous a laissé tomber », a-t-il déclaré.

« Nous avons été déçus par cela. Très déçu », a-t-il déclaré. « Mais nous avons fait le travail nous-mêmes, avec une précision absolue… et ensuite Bibi a essayé de s’en attribuer le mérite. »

Le bureau de Netanyahu n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Mais le ministre des Communications, Shlomo Karhi, a déclaré à la Treizième chaîne israélienne qu’il était « honteux qu’un homme comme celui-là, un ancien président américain, encourage la propagande et diffuse des choses qui blessent l’esprit des combattants israéliens et de ses citoyens ».

« Nous n’avons pas à nous soucier de lui et des absurdités qu’il débite », a déclaré Karhi. Lorsqu’on lui a demandé si les commentaires de Trump montrent clairement qu’on ne peut pas compter sur lui, Karhi a répondu : « Évidemment ».

DeSantis a posté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu’« il est absurde que quiconque, et encore moins quelqu’un qui se présente à la présidence, choisisse maintenant d’attaquer notre ami et allié, Israël ».

Trump et d’autres républicains ont tenté de rejeter la faute sur l’administration Biden, citant notamment la libération de près de 6 milliards de dollars d’actifs gelés au profit de l’Iran, partisan du Hamas. Les responsables de l’administration Biden insistent sur le fait que l’argent n’a pas été dépensé.

La campagne du président démocrate a déclaré que Trump avait propagé une désinformation dangereuse sur la crise en Israël, alors que les pays devraient s’unir.

« Tandis que Trump continue de mentir sur son bilan, le président Biden est résolument concentré sur le soutien inébranlable à Israël et sur sa position de leader sur la scène mondiale », a déclaré le porte-parole de la campagne Biden, Kevin Munoz.

La rédactrice d’Associated Press, Amy Teibel, à Jérusalem, a contribué à ce rapport.

Adriana Gomez Licon, Associated Press