Trump dit que lui et les émeutiers du Capitole voulaient la même chose : renverser la victoire de Biden

Des partisans de Trump près du Capitole américain, le 6 janvier 2021 à Washington, DC. Cheval Shay | NurPhoto | Getty Images

L’ancien président Donald Trump a déclaré aux journalistes qu’il souhaitait la même chose que les membres de la mafia lors de la violente émeute du 6 janvier au Capitole : annuler l’élection du président Joe Biden. « Personnellement, ce que je voulais, c’est ce qu’ils voulaient », a déclaré Trump à propos des émeutiers, selon un article publié lundi dans Vanity Fair qui extrait le nouveau livre « I Alone Can Fix It », des journalistes du Washington Post Carol Leonnig et Philip Rucker. L’ancien président a minimisé la violence meurtrière au Capitole ce jour-là, tout en répétant plusieurs mensonges et affirmations erronées sur l’intégrité de l’élection, selon l’article. « Ils se sont présentés juste pour montrer leur soutien parce que je pense que l’élection a été truquée à un niveau comme rien n’a jamais été truqué auparavant », a déclaré Trump aux deux journalistes lors d’une interview fin mars dans son complexe de Mar-a-Lago en Floride. . « Il y a une preuve énorme. Il y a une preuve énorme. Statistiquement, il n’était même pas possible que [Biden] Gagné. Des choses comme, si vous gagnez la Floride, l’Ohio et l’Iowa, il n’y a jamais eu de défaite », a-t-il déclaré. Trump a également affirmé dans l’interview que la police du Capitole avait accueilli des membres de la foule ce jour-là dans les couloirs du Congrès et les avait chaleureusement accueillis après que des milliers de ses partisans aient défilé depuis un rassemblement devant la Maison Blanche, où il les avait exhortés à lutter contre la confirmation de la victoire de Biden par le Congrès. « En toute honnêteté, la police du Capitole faisait entrer les gens », a déclaré Trump. « La police du Capitole était très amicale. Ils s’embrassaient et s’embrassaient. Vous ne le voyez pas. Il y a beaucoup d’enregistrements là-dessus », a-t-il déclaré dans l’article, intitulé : « ‘Je fais passer le mot’ : à l’intérieur du Esprit fiévreux de Donald Trump deux mois après avoir quitté la Maison Blanche. »

L’ancien président américain Donald Trump s’exprime lors de la conférence d’action politique conservatrice CPAC qui s’est tenue au Hilton Anatole le 11 juillet 2021 à Dallas, au Texas. Brandon Bell | Getty Images

L’article note que « Trump n’a pas mentionné les innombrables récits de violence horrible – celui d’une foule déchaînée poussant un policier au sol, menaçant plus tard de lui tirer dessus avec son propre pistolet, ou celui d’un insurrectionnel frappant un mât de drapeau dans un autre la poitrine d’un policier, ou celle d’un autre policier hurlant de douleur alors qu’il était comprimé dans une porte qui se refermait. » Cependant, Trump a fait allusion, de manière indirecte, à la violence, bien qu’après avoir parlé de la « foule aimante » lors de son rassemblement avant l’émeute au Capitole. « Il y avait beaucoup d’amour. J’ai entendu ça de tout le monde. Beaucoup, beaucoup de gens m’ont dit que c’était une foule aimante », a déclaré Trump, avant d’ajouter: « C’était dommage, c’était dommage qu’ils aient fait ça . » Plus de 500 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’émeute, qui a envahi la salle du Sénat, a obligé le vice-président de l’époque Mike Pence et des membres du Congrès à se cacher dans des endroits sûrs et a perturbé pendant des heures une session conjointe du Congrès qui était en cours. de confirmer la victoire de Biden. Cinq personnes sont mortes en lien avec l’émeute, dont le bureau de police du Capitole Brian Sicknick. Plus de 100 autres flics ont été blessés dans la mêlée.

Des membres de la police du Capitole des États-Unis tentent de repousser une foule de partisans du président américain Donald Trump alors que l’un d’eux essaie d’utiliser un drapeau comme une lance alors que les partisans prennent d’assaut le Capitole des États-Unis à Washington, le 6 janvier 2021. Léa Millis | Reuters

Trump s’est plaint lors de son entretien avec les journalistes du Post de l’échec de Pence et Barr à donner suite à ses affirmations et à prendre des mesures pour le maintenir en fonction. Pence a supervisé la session conjointe du Congrès le 6 janvier. « La plus grande fraude jamais perpétrée dans ce pays a été cette dernière élection », a déclaré Trump dans l’interview. « C’était truqué et volé. C’était les deux. C’était une combinaison, et Bill Barr n’a rien fait à ce sujet. »

L’officier de police de DC Daniel Hodges Source : Service de police de DC.