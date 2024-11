Trump dit que Liz Cheney ne serait peut-être pas un « faucon de guerre » si elle avait des fusils qui lui tiraient dessus

GLENDALE, Arizona — Donald Trump suggère que ancienne représentante Liz Cheneyl’un de ses critiques républicains les plus éminents, devrait avoir des fusils « lui tirant dessus » pour voir ce qu’elle ressent à l’idée d’envoyer des troupes au combat. Cheney a répondu en qualifiant le candidat républicain à la présidentielle d’« homme cruel et instable qui veut être un tyran ».

Le candidat républicain à la présidentielle utilise une rhétorique de plus en plus menaçante contre ses adversaires et parle d’« ennemis de l’intérieur » qui sapent le pays. Certains de ses anciens collaborateurs principaux et la vice-présidente Kamala Harris ont l’a qualifié de fasciste en réponse.

Trump accuse également depuis longtemps Cheney et son père, l’ancien vice-président républicain Dick Cheney, d’avoir encouragé les interventions militaires américaines à l’étranger – y compris la guerre en Irak – et a affirmé qu’il n’avait déclenché aucune guerre étrangère pendant sa présidence.

Il a intensifié ses critiques à l’égard des Cheney dans l’État charnière du Michigan, où il rivalise avec Harris pour les voix des Arabes américains opposés au soutien américain à l’offensive israélienne à Gaza après l’attaque du Hamas du 7 octobre et son invasion ultérieure du Liban.

Lors d’un événement jeudi soir en Arizona avec Tucker Carlson, ancien animateur de Fox News, on a demandé à Trump s’il était étrange de voir Cheney faire campagne contre lui. L’ancienne députée du Wyoming s’est fermement opposée à Trump depuis l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain et a soutenu la démocrate Kamala Harris, rejoignant le vice-président lors de récents arrêts alors qu’ils tentent de convaincre les républicains mécontents de Trump.

Trump a qualifié Cheney de « personne dérangée » et a ajouté : « Mais la raison pour laquelle elle ne pouvait pas me supporter, c’est qu’elle a toujours voulu faire la guerre aux gens. Si cela ne tenait qu’à elle, nous serions dans 50 pays différents.

L’ancien président a poursuivi : « C’est un faucon de guerre radical. Mettons-la là avec le fusil à neuf canons qui lui tire dessus. OK, voyons ce qu’elle en pense. Vous savez, quand les armes sont braquées sur son visage.

« Vous savez, ce sont tous des faucons de guerre lorsqu’ils sont assis à Washington dans un joli bâtiment et disent, oh bon sang, eh bien, envoyons 10 000 soldats directement dans la bouche de l’ennemi », a déclaré Trump.

Cheney a répondu vendredi dans un article sur X : « C’est ainsi que les dictateurs détruisent les nations libres. Ils menacent de mort ceux qui parlent contre eux. Nous ne pouvons pas confier notre pays et notre liberté à un homme mesquin, vindicatif, cruel et instable qui veut devenir un tyran. »

Un éminent critique de Trump, l’ancien membre du Congrès républicain Joe Walsh, a fait valoir que le commentaire de l’ancien président avait été pris hors de son contexte et que Trump «n’appelait PAS à ce que Liz Cheney soit exécutée devant une ligne de tir».

« De la manière stupide et laide typique de Trump, il essaie de faire valoir la position de Cheney sur la guerre », a déclaré Walsh sur X.

Ian Sams, porte-parole de la campagne Harris, a suggéré que Trump « parlait d’envoyer un éminent républicain au peloton d’exécution, et vous avez la vice-présidente Harris qui parle d’en envoyer un à son cabinet. C’est la différence dans cette course.

Mais la porte-parole de Trump, Karoline Leavitt, a déclaré que le président faisait valoir un point sur le bilan de Cheney en matière de politique étrangère et qu’il était sorti de son contexte.

« Le président Trump a 100% raison de dire que les fauteurs de guerre comme Liz Cheney sont très prompts à déclencher des guerres et à envoyer d’autres Américains les combattre, plutôt que de se battre eux-mêmes », a-t-elle déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique. l’indignation des médias quelques jours avant les élections dans une tentative flagrante d’ingérence au nom de Kamala Harris. »

Tout au long de sa campagne, Trump a été obsédé par les Américains qui, selon lui, lui ont fait du tort ou l’ont trahi. Il les a décrits comme pires que les adversaires étrangers des États-Unis, les qualifiant d’« ennemis de l’intérieur ».

Il a menacé d’utiliser le gouvernement fédéral, y compris l’armée, pour les poursuivre. Et il a menacé à plusieurs reprises de « peines de prison de longue durée » pour ceux « impliqués dans un comportement sans scrupules » lors de cette élection, notamment des agents politiques, des donateurs et des élus.

Il a dit que les gens il a qualifié d’« ennemi de l’intérieur » devrait être « très facilement géré, si nécessaire, par la Garde nationale, ou si vraiment nécessaire, par l’armée ».

Certains partisans de Trump ont déclaré que ses propos de vengeance étaient soit justifiés, soit exagérément.