LATROBE, Pennsylvanie (AP) – L’ancien président Donald Trump prédit la destruction de l’Amérique si ses compatriotes républicains ne livrent pas une vague électorale massive mardi. Les démocrates, dirigés par le président Joe Biden et deux autres anciens présidents, avertissent que le droit à l’avortement, la sécurité sociale et même la démocratie elle-même sont en jeu.

Trois des six présidents vivants ont livré des messages de clôture désastreux samedi sur le champ de bataille de Pennsylvanie à l’approche du dernier week-end des élections de mi-mandat de 2022, mais leurs paroles ont fait écho à travers le pays alors que des millions d’Américains ont voté pour décider de l’équilibre des pouvoirs à Washington et dans les principales capitales des États. . Les sondages à travers l’Amérique se termineront mardi, mais plus de 39 millions de personnes ont déjà voté.

Dimanche, Biden devait faire campagne dans la banlieue de New York, tandis que Trump se dirigeait vers la Floride.

“Si vous voulez arrêter la destruction de notre pays et sauver le rêve américain, alors mardi, vous devez voter républicain dans une vague rouge géante”, a déclaré Trump à des milliers de partisans enthousiastes alors qu’il faisait campagne samedi dans l’ouest de la Pennsylvanie, décrivant les États-Unis comme “un pays en déclin”.

Plus tôt dans la journée, Biden a partagé la scène avec l’ancien président Barack Obama à Philadelphie, les anciens colistiers faisant campagne ensemble pour la première fois depuis que Biden a pris ses fonctions. Dans la ville voisine de New York, même l’ancien président Bill Clinton, largement absent de la politique nationale ces dernières années, défendait son parti.

« Bouder et se morfondre n’est pas une option », a accusé Obama. “Mardi, assurons-nous que notre pays ne recule pas de 50 ans.”

Tout le monde, semble-t-il, n’avait pas reçu de message au début du week-end.

Avant même d’arriver en Pennsylvanie, Biden faisait face à un nouveau gâchis politique après avoir bouleversé certains membres de son parti pour avoir promu des plans de fermeture de centrales à combustibles fossiles en faveur de l’énergie verte. Alors qu’il avait fait ces commentaires en Californie la veille, l’industrie des combustibles fossiles est un employeur majeur en Pennsylvanie.

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., président du comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, a déclaré que le président devait des excuses aux travailleurs du charbon à travers le pays. Il a qualifié les commentaires de Biden de “offensants et dégoûtants”.

Trump s’est emparé du riff dans l’ouest de la Pennsylvanie, accusant Biden “d’avoir repris la guerre contre le charbon, votre charbon”.

La Maison Blanche a déclaré que les mots de Biden étaient « déformés pour suggérer un sens qui n’était pas voulu ; il le regrette si quiconque entendait ces propos s’en offusquait » et qu’il « commentait un fait d’économie et de technologie ».

Les démocrates sont profondément préoccupés par leurs faibles majorités à la Chambre et au Sénat alors que les électeurs se méfient de la direction de Biden dans un contexte d’inflation galopante, de problèmes de criminalité et de pessimisme généralisé quant à la direction du pays. L’histoire suggère que les démocrates, en tant que parti au pouvoir, subiront des pertes importantes à mi-mandat.

Trump a jeté un coup d’œil vers la Floride alors qu’il faisait campagne en Pennsylvanie, giflant le gouverneur républicain de l’État, Ron DeSantis. Après avoir affiché les récents résultats des sondages présidentiels sur les grands écrans, Trump a appelé DeSantis, un rival potentiel du GOP 2024, « Ron DeSanctimonious ».

Les voyages du week-end de Trump faisaient partie d’un blitz tardif qui le conduira également dans l’Ohio. Il espère qu’une forte performance du GOP mardi donnera un élan à la course de 2024 qu’il devrait lancer dans les jours ou les semaines suivant la clôture des sondages.

À maintes reprises samedi, Trump a faussement affirmé qu’il avait perdu les élections de 2020 uniquement parce que les démocrates avaient triché, tout en évoquant la possibilité d’une fraude électorale la semaine prochaine. En partie à cause d’une telle rhétorique, les agences de renseignement fédérales ont mis en garde contre la possibilité de violence politique de la part d’extrémistes d’extrême droite dans les prochains jours.

“Tout le monde, je vous le promets, dans la toute prochaine – très, très, très courte période de temps, vous allez être heureux”, a déclaré Trump à propos d’une autre candidature à la Maison Blanche. “Mais nous devons d’abord remporter une victoire historique pour les républicains le 8 novembre.”

Le discours de Biden en Pennsylvanie était en grande partie le même qu’il prononçait depuis des semaines – mettant en lumière un sac à main de ses principales réalisations législatives, tout en avertissant que le droit à l’avortement, le droit de vote, la sécurité sociale et l’assurance-maladie étaient en danger si les républicains prenaient le contrôle du Congrès.

Le président a souligné l’action de réduction de l’inflation, adoptée en août par le Congrès dirigé par les démocrates, qui comprend plusieurs dispositions en matière de soins de santé populaires parmi les personnes âgées et les moins aisés, y compris un plafond de 2 000 $ sur les frais médicaux remboursables et un remboursement de 35 $. plafond mensuel par prescription d’insuline. La nouvelle loi oblige également les entreprises qui augmentent les prix plus rapidement que l’inflation globale à payer une remise à Medicare.

Mais avec un public plus grand et plus énergique dans son pays d’origine, l’énergie de Biden semblait augmentée.

“Nous devons réaffirmer les valeurs qui nous définissent depuis longtemps”, a déclaré Biden à propos des menaces à la démocratie. « Nous sommes de bonnes personnes. Je sais ça.”

Il a ajouté: “Sortez et votez!”

___

Steve Peoples, Aamer Madhani et Marc Levy, Associated Press