Le président Trump a déclaré que les courses au second tour du Sénat de Géorgie sont illégales et invalides en raison des modifications « hâtives » apportées au processus de vote « non constitutionnel » dans l’État avant les élections.

Le commandant en chef a fait cette déclaration sur Twitter vendredi soir, alors que les Géorgiens se rendaient aux urnes pour voter lors des deux tours de scrutin.

Si les candidats démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff remportent les deux courses, le Sénat deviendra bleu, donnant aux démocrates le contrôle de la présidence et des deux chambres du Congrès à partir de la fin du mois.

Cela serait un désastre pour l’héritage du président Trump alors qu’il se prépare à quitter la Maison Blanche le 20 janvier.

Clairement soucieux de ce qui est en jeu, il a contesté la légitimité des courses au second tour dans une série de tweets en colère.

Le président Trump a déclaré que les deux courses au second tour du Sénat de Géorgie sont illégales et invalides en raison des modifications « hâtives » apportées au processus de vote « inconstitutionnel » dans l’État avant les élections.

Clairement préoccupé par le fait que le Sénat puisse renverser le démocrate après le second tour en Géorgie, Trump a contesté leur légitimité dans une série de tweets en colère.

Il a écrit: « Avant même de discuter de la corruption massive qui a eu lieu lors de l’élection de 2020, qui nous donne beaucoup plus de voix qu’il n’est nécessaire pour gagner tous les Swing States (il n’en faut que trois), il faut noter que les législatures des États n’étaient pas en aucune manière responsable des changements massifs apportés au processus de vote, aux règles et aux règlements, dont beaucoup ont été faits à la hâte avant l’élection, et donc l’ensemble de l’élection d’État n’est ni légale ni constitutionnelle.

« De plus, le décret de consentement de la Géorgie est inconstitutionnel et l’élection présidentielle de l’État 2020 est donc à la fois illégale et invalide, et cela inclurait les deux élections sénatoriales actuelles. »

Twitter a signalé les tweets avec un message qui disait: « Les responsables électoraux ont certifié Joe Biden comme le vainqueur de l’élection présidentielle américaine. Cette allégation de fraude électorale est contestée.

Joe Biden était déterminé à avoir remporté la Géorgie à l’élection présidentielle avec une marge mince comme un rasoir.

Le président élu démocrate a recueilli 49,5% des voix, tandis que Trump a atteint 49,3%.

Il y a eu un taux de participation plus élevé dans les districts démocratiques du Congrès que dans les républicains et un pourcentage plus élevé d’électeurs noirs qu’à l’automne, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les espoirs du Sénat démocrate Jon Ossoff (à gauche) et le révérend Raphael Warnock.

Le tweet de Trump fait suite à un rapport selon lequel les démocrates détiennent un avantage dans le vote précoce en personne dans les courses au second tour, laissant les républicains à la recherche d’un grand coup de pouce le jour des élections mardi prochain, le 5 janvier.

Fox News Channel a rapporté jeudi que 2,8 millions de Géorgiens avaient déjà voté, les électeurs noirs représentant un pourcentage plus élevé d’électeurs que lors des élections générales de novembre, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les démocrates Ossoff et Warnock.

De plus, le taux de participation a été plus élevé dans les districts démocratiques du Congrès que dans les républicains.

Le montant compte pour plus d’un tiers des 4,9 millions de Géorgiens qui ont voté aux élections générales du 3 novembre.

Ossoff et Warnock défient les sens GOP. David Perdue et Kelly Loeffler, respectivement.

Perdue a annoncé jeudi qu’il était en quarantaine après avoir été exposé au COVID-19 par un membre du personnel.

Si les démocrates remportent les deux sièges, le parti aura 50 membres du Sénat – et avec l’aide du vice-président élu Kamala Harris, une majorité.

Les Sénateurs républicains Kelly Loeffler (à gauche) et David Perdue (à droite) devront combler tout déficit de vote le jour du scrutin mardi. Perdue a annoncé jeudi qu’il était en quarantaine après avoir été exposé au COVID-19 par un membre du personnel

Harris reviendra dans l’État dimanche pour faire campagne, tandis que le président élu Joe Biden sera à Atlanta lundi.

Le président Donald Trump organisera également un rassemblement à Dalton, en Géorgie, lundi, qui sera l’une de ses rares apparitions publiques depuis le jour du scrutin.

Le consultant GOP basé en Géorgie, Chip Lake, a déclaré à Fox News que « les chiffres du vote anticipé sont certainement un peu plus favorables aux démocrates que les données de vote anticipé que nous avions en novembre ».

«Les républicains doivent avoir une forte participation le jour des élections mardi. Les votes le jour du scrutin comptent exactement comme les votes anticipés. Nous avons eu un peu moins d’un million de personnes qui ont voté le jour du scrutin le 3 novembre », a poursuivi Lake.

« Pour que les républicains remportent ces courses au second tour, je pense qu’il est crucial que nous ayons besoin d’un taux de participation de 800 000 voix ou plus le jour du scrutin mardi.

Karl Rove, le principal stratège du président George W. Bush qui dirige l’appareil de collecte de fonds des républicains de Géorgie, a écrit dans une note plus tôt cette semaine, « le nombre total combiné de votes exprimés jusqu’à présent par le vote par correspondance des absents et le vote anticipé en personne est de deux. points plus démocratiques qu’il ne l’était à l’automne », a rapporté Fox.

En novembre, Biden a remporté l’État, le faisant passer au rouge pour la première fois depuis Bill Clinton en 1992.

Les deux Ossoff et Warnock ont ​​fait assez bien pour grincer un second tour, qui se produit lorsque aucun des candidats au Sénat n’atteint un seuil de 50 pour cent.

Le jour des élections est le mardi 5 janvier.