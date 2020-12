Le président américain Donald Trump refuse de signer le projet de loi de «soulagement» du coronavirus adopté par les deux chambres du Congrès, le qualifiant de «honte» et exigeant que les paiements directs soient portés à 2000 dollars par individu contre 600 dollars actuels.

« Le Congrès a trouvé beaucoup d’argent pour les pays étrangers, les lobbyistes et les intérêts particuliers, tout en envoyant le strict minimum au peuple américain, qui en a besoin », Trump a déclaré dans un discours vidéo, tweeté de la Maison Blanche mardi soir.

«Je demande au Congrès d’amender ce projet de loi et d’augmenter le montant ridiculement bas de 600 $ à 2 000 $, ou 4 000 $ pour un couple», a ajouté le président, ainsi que «Éliminez immédiatement les éléments inutiles et inutiles de cette législation.»

La Chambre et le Sénat ont adopté lundi le projet de loi de 5593 pages qui combinait la relance et le soulagement de Covid-19 avec un projet de loi de dépenses omnibus pour 2021. La loi mammouth, que Trump a noté «Personne au Congrès n’a lu à cause de sa longueur et de sa complexité», a été rendu public quelques heures avant le vote. Il a été adopté par 92 voix contre 6 au Sénat et 359 contre 53 à la Chambre.

Des critiques de tous les horizons politiques ont critiqué la « dérisoire » Paiement unique de 600 $ à des Américains individuels, le premier depuis les 1200 $ qu’ils ont reçus en avril, après seulement un mois de verrouillages imposés pour lutter contre la pandémie de coronavirus. L’allégement de 900 milliards de dollars a pâli par rapport à l’omnibus de dépenses de 1,4 billion de dollars qui l’accompagnait, qui allouait des milliards à l’armée américaine, à l’aide étrangère, ainsi qu’à une longue liste de causes et d’intérêts particuliers.

Si le Congrès ne modifie pas le projet de loi, a déclaré Trump, « La prochaine administration devra livrer un paquet de secours covid – et peut-être que cette administration sera moi, et nous y arriverons. »

Alors que les médias traditionnels et le collège électoral ont déclaré le démocrate Joe Biden vainqueur de l’élection présidentielle du 3 novembre, Trump a refusé de concéder et allègue des fraudes, des irrégularités et des fautes dans plusieurs États clés du champ de bataille.

