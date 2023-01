Trump dit que le passage à tabac de Nichols “n’aurait jamais dû arriver”

COLUMBIA, SC (AP) – L’ancien président Donald Trump a déclaré samedi que les images du passage à tabac brutal de Tire Nichols par cinq policiers de Memphis étaient “horribles” et que l’attaque “n’aurait jamais dû se produire”.

“Je pensais que c’était horrible. Il était dans un tel pétrin. Il était juste en train de se faire tabasser. Maintenant, cela n’aurait jamais dû arriver », a déclaré Trump dans une interview à l’Associated Press samedi, un jour après que les autorités ont publié des images de l’attaque contre l’homme noir de 29 ans après un contrôle routier. Nichols est mort trois jours plus tard.

Les commentaires étaient notables pour Trump, qui se présente à nouveau à la Maison Blanche et a pour habitude d’encourager les mauvais traitements infligés aux personnes en garde à vue. Il était président lors des manifestations pour la justice raciale qui ont éclaté à l’été 2020 après le meurtre par la police de George Floyd à Minneapolis. À l’époque, il a signé un décret exécutif encourageant de meilleures pratiques policières, mais a été critiqué pour ne pas avoir reconnu les préjugés raciaux systémiques.

Trump a finalement centré sa candidature à la réélection de 2020 autour d’un message «loi et ordre» qui mettait l’accent sur le soutien aux forces de l’ordre.

La vidéo violente récemment publiée à Memphis montre des policiers tenant et battant Nichols pendant trois minutes avec leurs poings, leurs bottes et leurs matraques. Les images montrent la police lui criant des grossièretés tandis que Nichols crie pour sa mère. Trump a déclaré que Nichols appeler sa mère était “un moment très triste”.

“C’est vraiment le point qui m’a le plus attiré, pour être honnête avec vous”, a-t-il déclaré.

Trump n’a pas abordé la vidéo dans ses discours de campagne dans le New Hampshire ou en Caroline du Sud, premières étapes de sa campagne présidentielle de 2024.

Les cinq anciens officiers du département de police de Memphis, qui sont également noirs, ont été licenciés et accusés de meurtre et d’autres crimes. L’équipe juridique de la famille de Nichols l’a comparé au tristement célèbre passage à tabac de l’automobiliste de Los Angeles Rodney King en 1991.

Trump a déclaré que la police de Memphis faisait un “pas en avant” en dissolvant l’unité de police impliquée dans l’attaque, qui a été créée pour cibler les délinquants violents dans les zones en proie à une criminalité élevée.

“Écoutez, la bande n’était peut-être pas totalement concluante mais, pour moi, c’était assez concluant et c’était vicieux et violent et difficile à croire – sur une infraction au code de la route”, a-t-il déclaré.

Les coups ont renouvelé les questions sur la façon dont les rencontres fatales avec les forces de l’ordre continuent de se produire après des appels répétés au changement et un examen et un examen à l’échelle nationale de la police après le meurtre de Floyd. Trump a condamné le meurtre à l’époque, mais a également fustigé des manifestations qui étaient en grande partie pacifiques, bien qu’entachées d’explosions de violence.

Trump a tweeté à propos des “voyous” lors des manifestations de Minneapolis et a averti : “Quand le pillage commence, le tournage commence”. Twitter a signalé le message comme glorifiant la violence et Trump a tenté de revenir sur les commentaires.

Lorsque plusieurs milliers de personnes ont manifesté au parc Lafayette en face de la Maison Blanche, la police du parc américain les a dispersées avec force avec des gaz lacrymogènes et des coups de flash peu de temps avant que Trump ne traverse le parc pour une séance photo près de l’église Saint-Jean, où il se tenait devant les caméras. tenant une Bible.

___

Prix ​​rapporté de New York.

Meg Kinnard et Michelle L. Price, Associated Press