WASHINGTON (AP) – L’ancien président Donald Trump a déclaré que le gouvernement fédéral devrait jouer un « rôle vital » en s’opposant à l’avortement, mais il a de nouveau omis de fournir des détails sur les restrictions nationales qu’il soutiendrait s’il était réélu à la Maison Blanche.

Les remarques de Trump à un groupe d’évangéliques influents samedi à l’occasion de l’anniversaire de l’annulation par la Cour suprême du droit national à l’avortement contrastaient avec celles de son ancien vice-président et rival de 2024, Mike Pence.

Pence, s’exprimant lors de la même conférence un jour plus tôt, a mis au défi chaque candidat présidentiel du GOP de soutenir l’adoption d’une interdiction nationale de l’avortement au moins dès 15 semaines de grossesse.

Trump, le favori du GOP, a hésité à approuver une interdiction nationale et a suggéré que les restrictions soient laissées aux États. Il a même suggéré que faire pression pour des restrictions accrues sur l’avortement serait une responsabilité politique pour les républicains, malgré ses trois candidats à la Cour suprême constituant la majorité des juges qui ont voté pour annuler Roe v. Wade l’année dernière.

Trump, dans son discours devant la conférence annuelle de la Faith & Freedom Coalition, a continué à offrir une réponse confuse. Il a dit qu’il croyait que « les plus grands progrès sont maintenant réalisés dans les États, où tout le monde voulait être ».

« L’une des raisons pour lesquelles ils voulaient que Roe v. Wade soit résilié », a-t-il déclaré, « est de le ramener dans les États où beaucoup de gens sont convaincus que les plus grands progrès pour la pro-vie sont en train d’être réalisés. »

Mais l’ancien président a également ajouté: « Il reste bien sûr un rôle vital pour le gouvernement fédéral dans la protection de la vie à naître. »

Trump a déclaré qu’il soutenait trois exceptions aux restrictions à l’avortement dans les cas de viol et d’inceste ou lorsque la vie d’une mère est en danger.

Il s’est pleinement attribué le mérite de son rôle dans l’annulation de la décision historique et a déclaré qu’il était « fier d’être le président le plus pro-vie de l’histoire américaine ».

Bien que les chrétiens évangéliques blancs aient initialement hésité à soutenir Trump en 2016, ses promesses de nommer des juges à la cour qui renverseraient Roe – et l’éventuelle annulation de la décision – lui ont valu un soutien profond dans le mouvement évangélique.

Alors qu’il montait sur scène samedi, il a reçu une ovation debout de la foule de centaines de personnes, certains participants se tenant debout sur leurs chaises pour le voir entrer. L’enthousiasme était nettement plus élevé pour Trump qu’il ne l’était le matin précédent, lorsque Pence et un certain nombre d’autres candidats à la présidence se sont adressés à la conférence.

Un candidat, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, a été accueilli par des huées lorsqu’il a critiqué Trump dans ses remarques vendredi.

Samedi soir, la foule a fait irruption dans des chants soutenus de « Nous voulons Trump! » à mi-chemin des remarques de l’ancien président.

« Vos autres candidats ont-ils été traités de cette façon ? » dit Trump avec un sourire.

Trump, dans ses remarques, a promis que s’il était réélu à la présidence, il nommerait « nommerait des juges conservateurs solides comme le roc dans le moule » du juge Clarence Thomas et de l’ancien juge Antonin Scalia. Il a également répété de fausses affirmations qu’il a faites auparavant selon lesquelles les partisans du droit à l’avortement veulent «tuer un bébé» au neuvième mois de grossesse ou même après une naissance.

L’ancien président républicain a également promis qu’avant le jour des élections l’année prochaine, il publierait la liste des noms des juges potentiels qu’il envisagerait de nommer à la Cour suprême.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, considéré comme le plus proche rival de Trump pour la nomination au GOP, a fait la promesse d’une Cour suprême encore plus conservatrice dans son discours pour tenter de se différencier de Trump.

DeSantis, qui s’est adressé à la conférence Foi et liberté vendredi, a déclaré que s’il était élu président, il nommerait et nommerait des juges de la Cour suprême dans le moule de Thomas et du juge Samuel Alito, qui a rédigé la décision dans l’affaire Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization. année qui a mis fin aux protections constitutionnelles de l’avortement.

Dans une récente interview avec l’animateur de radio Hugh Hewitt, DeSantis a déclaré qu’il respectait les trois juges nommés par Trump, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barret, mais a déclaré: « Je dirais que nous ferons mieux que cela. »

« Aucun de ces trois n’est au même niveau » de Thomas et du juge Samuel Alito, qui a rédigé l’année dernière la décision dans l’affaire Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization qui a mis fin aux protections constitutionnelles de l’avortement.

« Je pense qu’ils sont l’étalon-or », a-t-il déclaré à propos de Thomas et Alito, qui ont été nommés par les présidents George HW Bush et George W. Bush.

DeSantis a répété cette promesse dans ses remarques lors de la conférence Foi et Liberté vendredi, promettant de nommer des juges dans le moule de Thomas et Alito et a déclaré qu’il « se lèverait et les défendrait contre les attaques calomnieuses que vous voyez dans les médias et par la gauche- groupes d’ailes.

Le gouverneur de Floride semblait faire référence à des informations récentes selon lesquelles Thomas et Alito auraient accepté des voyages de luxe de riches donateurs du GOP, mais ne les auraient pas divulgués.

Michelle L. Price et Will Weissert, Associated Press