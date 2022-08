Trump dit que le FBI recherche le domaine de Mar-a-Lago

WASHINGTON –

L’ancien président américain Donald Trump a déclaré lundi dans un long communiqué que le FBI menait une perquisition dans son domaine de Mar-a-Lago et a affirmé que des agents avaient ouvert un coffre-fort. Une personne proche du dossier a déclaré que l’action était liée à une enquête visant à savoir si Trump avait emporté des dossiers classifiés de son mandat à la Maison Blanche à sa résidence en Floride.

L’action, que le FBI et le ministère de la Justice n’ont pas immédiatement confirmée, marque une escalade dramatique dans l’examen minutieux de Trump par les forces de l’ordre et intervient alors qu’il préparait le terrain pour faire une autre candidature à la présidence. Bien qu’un mandat de perquisition ne suggère pas que des accusations criminelles sont proches ou même attendues, les fonctionnaires fédéraux qui cherchent à en obtenir un doivent démontrer qu’ils ont une cause probable qu’un crime s’est produit.

“Après avoir travaillé et coopéré avec les agences gouvernementales compétentes, ce raid inopiné sur ma maison n’était ni nécessaire ni approprié”, a déclaré Trump dans son communiqué.

Il a ajouté: “Ce sont des temps sombres pour notre nation, car ma belle maison, Mar-A-Lago à Palm Beach, en Floride, est actuellement assiégée, perquisitionnée et occupée par un grand groupe d’agents du FBI. Rien de tel n’a jamais été le cas. est arrivé à un président des États-Unis auparavant.”

La porte-parole du ministère de la Justice, Dena Iverson, a refusé de commenter la perquisition, notamment sur la question de savoir si le procureur général Merrick Garland avait personnellement autorisé la perquisition.

Une personne familière avec l’affaire, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’une enquête en cours, a déclaré que la perquisition avait eu lieu plus tôt lundi et que les agents cherchaient également à voir si Trump avait des dossiers présidentiels supplémentaires ou des documents classifiés sur le domaine.

Le ministère de la Justice a enquêté sur la présence de documents classifiés dans 15 boîtes récupérées à Mar-a-Lago par la National Archives and Records Administration plus tôt cette année. Les Archives ont alors renvoyé l’affaire au ministère de la Justice.

La loi fédérale interdit le retrait de documents classifiés vers des emplacements non autorisés, bien qu’il soit possible que Trump puisse essayer de faire valoir qu’en tant que président, il était l’autorité de déclassification ultime.

Il existe plusieurs lois régissant les informations classifiées, y compris une loi passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison qui érige en crime le fait de supprimer ces enregistrements et de les conserver dans un lieu non autorisé. Une autre loi érige en crime la mauvaise manipulation de documents classifiés intentionnellement ou par négligence grave.

L’enquête n’est pas le seul casse-tête juridique auquel Trump est confronté. Une enquête distincte liée aux efforts de Trump et de ses alliés pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 et de l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain s’est également intensifiée à Washington.

Et un procureur de district du comté de Fulton, en Géorgie, enquête pour savoir si Trump et ses proches collaborateurs ont cherché à s’immiscer dans les élections de cet État, qui ont été remportées par le démocrate Joe Biden.