Trump dit que le FBI a perquisitionné son domicile de Mar-a-Lago

Le FBI fait une descente dans Mar-a-Lago, la résidence de villégiature de l’ancien président Donald Trump à Palm Beach, en Floride, a déclaré Trump lundi soir.

Dans une longue déclaration, Trump a déclaré que sa résidence était “actuellement assiégée, perquisitionnée et occupée par un grand groupe d’agents du FBI”.

Le FBI n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur la déclaration de Trump.

Lisez la déclaration complète ci-dessous :

Ce sont des temps sombres pour notre nation, car ma belle maison, Mar-A-Lago à Palm Beach, en Floride, est actuellement assiégée, perquisitionnée et occupée par un grand groupe d’agents du FBI. Rien de tel n’est jamais arrivé à un président des États-Unis auparavant. Après avoir travaillé et coopéré avec les agences gouvernementales compétentes, ce raid inopiné sur ma maison n’était ni nécessaire ni approprié. C’est une inconduite du ministère public, la militarisation du système judiciaire et une attaque des démocrates de gauche radicale qui ne veulent désespérément pas que je me présente à la présidence en 2024, en particulier sur la base de récents sondages, et qui feront également tout pour arrêter les républicains et les conservateurs. lors des prochaines élections de mi-mandat. Un tel assaut ne pouvait avoir lieu que dans des pays du tiers-monde brisés. Malheureusement, l’Amérique est maintenant devenue l’un de ces pays, corrompu à un niveau jamais vu auparavant. Ils ont même fait irruption dans mon coffre-fort ! Quelle est la différence entre cela et le Watergate, où des agents ont fait irruption dans le Comité national démocrate ? Ici, à l’envers, les démocrates ont fait irruption dans la maison du 45e président des États-Unis.

La persécution politique du président Donald J. Trump dure depuis des années, avec la Russie, la Russie, l’escroquerie russe, le canular de destitution #1, le canular de destitution #2, et bien plus encore, qui ne finit jamais. C’est du ciblage politique au plus haut niveau !

Hillary Clinton a été autorisée à supprimer et laver à l’acide 33 000 e-mails APRÈS qu’ils aient été assignés à comparaître par le Congrès. Absolument rien ne s’est passé pour la tenir responsable. Elle a même pris des meubles anciens et d’autres objets de la Maison Blanche.

J’ai résisté à la corruption bureaucratique de l’Amérique, j’ai restauré le pouvoir du peuple et j’ai vraiment livré pour notre pays, comme nous ne l’avons jamais vu auparavant. L’établissement le détestait. Maintenant, alors qu’ils regardent mes candidats approuvés remporter de grandes victoires et voient ma domination dans tous les sondages, ils essaient de m’arrêter, ainsi que le Parti républicain, une fois de plus. L’anarchie, la persécution politique et la chasse aux sorcières doivent être révélées et arrêtées.

Je continuerai à me battre pour le Grand Peuple Américain !

