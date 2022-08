Trump dit que le FBI a fouillé le domaine de Mar-a-Lago

WASHINGTON –

Le FBI a fouillé le domaine de Mar-a-Lago de l’ancien président américain Donald Trump dans le cadre d’une enquête visant à déterminer s’il avait emporté des dossiers classifiés de la Maison Blanche à sa résidence en Floride, ont déclaré lundi des personnes proches du dossier. Trump a révélé l’action dans une longue déclaration, affirmant que des agents avaient pénétré par effraction dans son coffre-fort lors d’une perquisition qu’il a décriée comme preuve des “temps sombres pour notre nation”.

La perquisition, que le FBI et le ministère américain de la Justice n’ont pas immédiatement confirmée, marque une escalade spectaculaire dans l’examen minutieux de Trump par les forces de l’ordre et intervient au milieu d’une enquête distincte mais qui s’intensifie sur les efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Trump et ses alliés ont immédiatement cherché à lancer la recherche dans le cadre d’un effort dirigé par les démocrates pour l’empêcher de remporter un autre mandat en 2024, même si la Maison Blanche Biden a déclaré qu’elle n’en avait aucune connaissance préalable et l’actuel directeur du FBI, Christopher Wray , a été nommé par Trump il y a cinq ans et a été haut fonctionnaire dans un ministère de la Justice dirigé par les républicains.

“Après avoir travaillé et coopéré avec les agences gouvernementales compétentes, ce raid inopiné sur ma maison n’était ni nécessaire ni approprié”, a déclaré Trump dans son communiqué.

Il a ajouté: “Ce sont des temps sombres pour notre nation, car ma belle maison, Mar-A-Lago à Palm Beach, en Floride, est actuellement assiégée, perquisitionnée et occupée par un grand groupe d’agents du FBI. Rien de tel n’a jamais été le cas. est arrivé à un président des États-Unis auparavant.”

La porte-parole du ministère de la Justice, Dena Iverson, a refusé de commenter la perquisition, notamment sur la question de savoir si le procureur général Merrick Garland avait personnellement autorisé la perquisition.

Trump n’a pas précisé la base de la recherche, mais le ministère de la Justice a enquêté sur la mauvaise gestion potentielle d’informations classifiées après que la National Archives and Records Administration a déclaré qu’elle avait récupéré de Mar-a-Lago 15 boîtes de documents contenant des informations classifiées plus tôt cette an.

Les Archives nationales ont renvoyé l’affaire au ministère de la Justice. Trump a précédemment soutenu que les dossiers présidentiels avaient été remis “dans le cadre d’un processus ordinaire et routinier”.

Il existe plusieurs lois fédérales régissant le traitement des dossiers classifiés et des documents gouvernementaux sensibles, y compris des lois qui érigent en crime le fait de retirer ces documents et de les conserver dans un endroit non autorisé.

Deux personnes proches du dossier, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’une enquête en cours, ont déclaré que la perquisition avait eu lieu plus tôt lundi et ont confirmé que des agents cherchaient également à voir si Trump avait des dossiers présidentiels supplémentaires ou des documents classifiés dans le domaine.

Bien qu’un mandat de perquisition ne suggère pas que des accusations criminelles sont proches ou même attendues, les fonctionnaires fédéraux qui cherchent à en obtenir un doivent d’abord démontrer à un juge qu’ils ont une cause probable qu’un crime s’est produit.

Dans ses premières remarques publiques depuis que la nouvelle de la recherche a fait surface, Trump n’en a fait aucune mention lundi soir lors d’une télé-mairie au nom de Leora Levy, le républicain du Connecticut qu’il a approuvé lors de la primaire du Sénat américain de mardi pour choisir un adversaire aux élections générales contre Le sénateur démocrate américain Richard Blumenthal. Trump a donné son soutien public à Levy à la fin de la semaine dernière, la qualifiant lundi de meilleur choix “pour remplacer la blague du Connecticut sur un sénateur”.

Mais dans un article sur les réseaux sociaux lundi soir, il était beaucoup plus imprudent, qualifiant la recherche de “militarisation du système judiciaire et d’attaque par des démocrates radicaux de gauche qui ne veulent désespérément pas que je me présente à la présidence en 2024”.

Lors de l’élection présidentielle de 2016, Trump a cherché à exploiter une enquête du FBI sur son adversaire démocrate, Hillary Clinton, pour savoir si elle avait mal géré des informations classifiées via un serveur de messagerie privé qu’elle utilisait en tant que secrétaire d’État. Le directeur du FBI de l’époque, James Comey, a conclu que Clinton avait envoyé et reçu des informations classifiées, mais le FBI n’a pas recommandé de poursuites pénales car il a déterminé que Clinton n’avait pas l’intention d’enfreindre la loi.

Trump a fustigé cette décision, puis a intensifié sa critique du FBI alors que des agents commençaient à enquêter pour savoir si sa campagne avait été de connivence avec la Russie pour faire basculer les élections de 2016. Il a renvoyé Comey au cours de cette enquête, et bien qu’il ait nommé Wray des mois plus tard, il l’a également régulièrement critiqué alors qu’il était encore président.

L’enquête n’est pas le seul casse-tête juridique auquel Trump est confronté. Une enquête distincte liée aux efforts de Trump et de ses alliés pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 – qui a conduit à l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain – s’est également intensifiée à Washington.

Et un procureur de district du comté de Fulton, en Géorgie, enquête pour savoir si Trump et ses proches collaborateurs ont cherché à s’immiscer dans les élections de cet État, qui ont été remportées par le démocrate Joe Biden.

Les rédacteurs d’Associated Press Zeke Miller et Meg Kinnard ont contribué à ce rapport.